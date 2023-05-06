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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

16 عارضة للمشغولات اليدوية بأسوان يشاركن في مهرجان الأم المثالية بالأقصر

المهرجان الدولى السابع
المهرجان الدولى السابع للأم المثالية

شاركت محافظة أسوان بوفد من العارضات يضم 16 من سيدات المحافظة المتخصصين فى إنتاج المشغولات والحرف اليدوية والمنتجات البيئية، فى المهرجان الدولى السابع للأم المثالية 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

كانت فعاليات المهرجان أقيمت بساحة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر تحت رعاية مؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وحاكم دبى، وأيضاً مؤسسة مشوار التنموية للمساعدات وذلك بحضور كوكبة من الشخصيات العامة.

 

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المشغولات اليدوية 

المهرجان الدولى السابع للأم المثالية

من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم تدريب العارضات من قبل فرع المجلس على مختلف الحرف اليدوية والبيئية ، وذلك فى ظل الدعم الكبير من المحافظ للمرأة الأسوانية فى جميع المجالات ، وخاصة المجال الإقتصادى لتوفير مصدر دخل ثابت للعديد من الأسر.

وتابعت، أنه كان هناك تمثيل مشرف لمحافظة أسوان بفعاليات المهرجان ، ولاسيما مع جودة الإخراج الجيد والمتميز للمعروضات من الحرف والمشغولات اليدوية ، وخاصة فى ظل مشاركة محافظات أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر وسوهاج ، والأفواج السياحية والشخصيات العامة ، وتم كذلك المشاركة فى ورش العمل المختلفة بحضور عضوة الفرع سناء سليمان ، وشيماء فاروق مديرة الفرع ، كما تم تكريم 50 أماً مثالية منهم الأم المثالية من أسوان تريزة فايز عبد الثالوث 63 سنة.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد وجه بتوفير أوجه الدعم اللازم ومواصلة التعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والاجتماعي والثقافى والتعليمى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

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حياة كريمة

المهرجان الدولى السابع للأم المثالية

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إستكمال تنظيم عدد 32 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وتسليط الضوء على القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من الموضوعات والقضايا التى تمس الأسرة والمجتمع.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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