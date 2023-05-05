تموين أسوان يضبط 43 كرتونة مسحوق غسيل مخلوطة بكميات كبيرة من الملح

تمكنت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبو القاسم من ضبط كمية من مسحوق الغسيل المغشوش محملة على سيارة ربع نقل ، بواقع 43 كرتونة منها 22 كرتونة عبوة 135 جرام × 12 كيس ، و 21 كرتونة عبوة 600 جرام × 4 أكياس للكرتونة الواحدة إنتاج إحدى الشركات .

وقد تبين أن هذه الكميات من مسحوق الغسيل مخلوط معها كمية كبيرة من الملح ، وتم التحفظ على المضبوطات داخل نقطة شرطة السباعية ، وتحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة للمتهمين وهم أ. م من القليوبية ، وص . ن من الجيزة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم .

ضبط المخالفات

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية ، وتكثيف الحملات المكبرة للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة وإستغلالها بشكل غير مشروع ، ومحاسبة المتلاعبين فيها .

هذا وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد أشرف عطية على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفيين والمتعديين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم ، فضلاً عن مواصلة أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والإشغالات ، والمتابعة المستمرة لجهود تنظيم القوافل الطبية بالمراكز والمدن .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية من خلال رصد حالات التعدى بقرية الرمادى قبلى بمساحة ٧٠م٢ ، وقرية الكلح شرق بمساحة ٢٠م٢ ، وأيضاً قرية الحجز بحرى بمساحة ٩٩م٢ .

جهود وأنشطة

كما قامت الوحدة المحلية بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 25 حالة إشغال ، وتحرير المحاضر اللازمة ، بجانب مصادرة 10 عربات للبائعين المتعدين على الطريق العام ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة تنفيذ 4 قرارات إزالة لسدود على مخرات السيول .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بالإشراف على أعمال القافلة الطبية بمقر الوحدة الصحية بالمدينة والتى إستمرت على مدار يومين متتاليين شاملة كافة التخصصات الطبية لكل الفئات العمرية وسط إقبال كبير وملحوظ من الأهالى لتلقى الخدمة الطبية والعلاجية بالدرجة العالية المطلوبة .