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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذوو الهمم بأسوان يقدمون خدماتهم للوافدين من السودان

خدمات ذوى الهمم للوافدين
خدمات ذوى الهمم للوافدين من السودان

" الجميع على قلب رجل واحد " وأيضاً " الكل يتسارع لتقديم خدماته " هذا هو أبسط ما يمكن أن نطلقه من كلمات على الملحمة العظيمة التى يقدمها المصريون لأشقائهم السودانيين، ولكل الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة سواء من المصريين أو الجنسيات المختلفة. 

ومن بين المساهمين فى هذه الملحمة رصدنا حرص أبنائنا من ذوى الهمم على الوقوف بجانب إخوانهم الوافدين، وتقديم الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين والجنسيات الأخرى بعد عودتهم إلى الأراضي المصرية عن طريق المعابر الحدودية فى أرقين وقسطل للتخفيف عنهم وعن معاناتهم نتيجة تداعيات الأحداث الجارية بالسودان، ليثبتوا بأنهم دائماً أصحاب إرادة وعزيمة قوية، وتظهر دوماً فى كل المواقف، فهم بحق كما يطلق عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسى " قادرون بإختلاف "  .

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ذوو الهمم 

فقد قام عدد كبير من الطلاب ذوي الهمم بتقسيم أنفسهم لمجموعات للقيام بتجهيز الوجبات السريعة والتي هي عبارة عن ساندوتشات جبن ولانشون وحلاوة طحينية حيث إنهم يعملون في حركة تنظيمية متكاملة، ولكل شخص دور مخصص، وكل مجموعة منهم مسئولة عن تجهيز صنف معين للطعام. 

وأكد الطلاب ذوي الهمم على أنهم لابد أن يكون لهم بصمة بمشاركة متميزة فى ما تشهده أسوان من تكاتف وتلاحم الجهود العظيمة للدولة المصرية، وكذا جهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم يد العون للوافدين من دولة السودان الشقيقة. 

وقالت هانم فتحى منسق "قادرون بإختلاف " بمديرية الشباب والرياضة بأنها ومجموعتها المسئولة عنها من الطلاب ذوي الهمم شاركوا في دعم أهالينا الوافدين من السودان نظراً للأزمة التي يمرون بها حالياً حيث وصل عدد أفراد المجموعة التي شاركت إلى 20 ولد من الطلاب ذوي الهمم وجميعهم لديهم إعاقة ذهنية. 

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وجبات سريعة

وأضافت بأن مشاركتهم تضمنت تجهيز الوجبات السريعة التي يتم تقديمها للعائدين من الحدود السودانية إلى المصرية عبر المعابر والذين يتوافدون إلى موقف كركر الدولى ، حيث إنهم يجهزون الوجبات حتى قدوم الأتوبيسات، وهناك من يستلم منهم الوجبات بعد إعدادها ويتم توزيعها داخل الموقف. 

وتابعت أن جميع الطلاب من ذوي الهمم كانوا حريصين جداً على التطوع في دعم الأشقاء السودانيين والجنسيات المختلفة الوافدين من دولة السودان الشقيقة نظرًا للظروف التى يمرون بها، وأنهم سعداء جداً لمشاركتهم في الأزمة ليقدموا كل ما لديهم من طاقات إيجابية فى إعداد الوجبات بكل حب. 

بينما عبر عدد من السيدات السودانيات عن مدى إعجابهم بالمبادرات المجتمعية التي يتم تنظيمها بواسطة محافظة أسوان لدعم دولة السودان الشقيقة في ظروف الحرب والأحداث الجارية،  ولهذا فإن السودانيين يكنون كل التقدير لهذه الملحمة، وهذا التكاتف الذى يتم فى المعابر البرية بأرقين وقسطل، وداخل موقف كركر الدولي لتوزيع الوجبات والعصائر المختلفة، والخدمات المختلفة. 

 

 

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