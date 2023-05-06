محافظ أسوان: تقديم جميع التسهيلات لقافلة "القومى للبحوث" لتوعية وتدريب المرأة المعيلة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات أمام قافلة توعية المرأة التي انطلقت اليوم بتنظيم من الوحدة الاقتصادية بالمركز القومى للبحوث حيث تضم أساتذة وخبراء متخصصين في التوعية والتدريب على إقامة مشروعات تستهدف تحسين دخل المرأة وأسرتها .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة اقتصاديا لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجا بقرى حياة كريمة ، وفي إطار التعاون البناء بين محافظة أسوان والمركز القومى للبحوث لتنفيذ مشروع توعية المرأة الريفية والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها من خلال التدريب على تنفيذ المشروعات الصغيرة .

قافلة توعية

وأشار المحافظ إلى أن قوافل توعية وتشجيع المرأة الأسوانية على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يأتي ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة دخل الأسر من خلال التدريب على إختيار المشروعات المستهدفة والعمل على إستثمار المكتسبات التي شهدتها المحافظة.

وأوضح أنه تم طرح 308 وحدة وورشة حرفية مؤخراً لشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك، بجانب بدء تشغيل المجمع الصناعى الحرفى بقرية بلانة بمركز نصر النوبة والذى تم إنشاؤه بتكلفة ١١ مليون جنيه ، والمجمع الآخر بقرية الرمادى قبلى بمركز إدفو ضمن مشروعات حياة كريمة، وقامت هيئة تنمية الصعيد بضخ استثمارات ٣٥ مليون جنيه عبارة عن معدات وماكينات وآلات حرفية داخل 18 ورشة حرفية ، و2 معرض لتسويق المنتجات ، بهدف توفير المئات من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب .

حياة كريمة

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان أن التنسيق مع المركز القومى للبحوث من أجل تنظيم قوافل التوعية للمرأة المعيلة بقرى حياة كريمة يستهدف تشجيعها على تنفيذ المشروعات والتعرف على كيفية إدارتها مع دعمها فنياً ومالياً من خلال برتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأكدت نائبة المحافظ غادة أبو زيد أن التدريب بواسطة المتخصصين بالوحدة الاقتصادية بالمركز القومى للبحوث سيشمل مجالات تنمية وإدارة المشروعات ، بجانب مشروعات الصناعات الغذائية والنسيج والطباعة والصبغة والملابس الجاهزة والتطريز والتريكو ، بالإضافة إلى مشروعات تربية الدواجن والأرانب والماشية .