منطقة أسوان الأزهرية تواصل الدراسة بالمرحلة التمهيدية لرواق العلوم الشرعية والعربية

تواصل الإدارة الفرعية للرواق الأزهرى بمنطقة أسوان الأزهرية تنفيذ الدراسة بنظام الحضور المباشر لدارسى المستوى الأول من المرحلة التمهيدية لرواق العلوم الشرعية والعربية ، وذلك بعد الانتهاء من إعداد فرع الرواق وتجهيزه لإستقبال الدارسين وهو الكائن بمعهد الإمام محمد متولي الشعراوي الثانوي.

وتم إلقاء 3 محاضرات على الدارسين وهي محاضرة مادة الفقه المذهبى، ومحاضرة مادة العقيدة، بجانب محاضرة القرآن والتجويد.

الرواق الأزهرى

وقد تناولت محاضرة مادة الفقه المذهبي الحديث عن الفقه الحنفي "كتاب الطهارة - تعريف الطهارة - فرض الطهارة - سنن الطهارة" وألقاها فضيلة الدكتور بسام عبدالحكيم محمد، مدرس بقسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بنين أسوان

كما تم إلقاء الفقه المالكي" باب ما يجب منه الوضوء والغسل"، وألقاها فضيلة الدكتور عماد الدين مصطفى عبدالله، مدرس الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية بنين أسوان

بجانب الحديث عن الفقه الشافعي "المقدمة وكتاب الطهارة وفرائض الوضوء" وألقاها فضيلة الدكتور أحمد فكري صديق مدرس الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية بنين أسوان.

أما محاضرة مادة العقيدة، فقد جاءت بعنوان مقدمات علم العقيدة" وألقاها فضيلة الدكتور محمد محمود محمد عبدالعال ، مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان

فيما تضمن محاضرة القرآن والتجويد بعنوان " المقدمة - الاستعاذة " وألقاها فضيلة الدكتور محمد منصور أحمد كنزى، مدرس التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.

وتجدر الإشارة إلى أن رواق العلوم الشرعية والعربية يقوم على التدريس فيه نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، وذلك تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع، وبتنسيق من أعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.

منطقة أسوان الأزهرية

كما تجدر الإشارة إلى أن الدراسة بنظام الحضور المباشر بفرع الرواق بالمحافظة مقتصرة على دارسي المستوى الأول والثاني من المرحلة التمهيدية، أما بقية مراحل ومستويات السلم التعليمي فالدراسة فيها ستكون بنظام التعليم عن بعد (أون لاين).

يأتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بإتاحة الفرصة لكل الراغبين في طلب العلم الشرعي طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الدين الإسلامي، وباعتماد من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهرالشريف.