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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: نواصل تقديم الخدمات للوافدين القادمين من السودان.. صور

ميناء أرقين البرى
ميناء أرقين البرى

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان تقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من السودان  عبر المعابر البرية فى أرقين وقسطل ، ومستشفى أبو سمبل الدولى ، بجانب الموقف الدولى بكركر فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحتواء تداعيات الأحداث الجارية .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه منذ اللحظات الأولى لبدء الأزمة تقوم أجهزة الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ، بجانب دعم ومساهمة المؤسسة العربية الإفريقية ، وجامعة أسوان ، ورجال الأعمال ، وشباب المتطوعين بتوفير كافة الخدمات سواء الصحية من خلال القوافل الطبية والثابتة والوقائية ، والدعم النفسى أو الغذائية أو مياه الشرب أو تمهيد وإنارة الطرق أو وسائل النقل من الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية أو الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة أو غيرها من الخدمات الأخرى .

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الوافدين 

الجهود المقدمة للوافدين من دولة السودان

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة العميد ياسر عبد الشافى بالتواجد الميدانى للإطمئنان على توفير الخدمات بمعبرى أرقين وقسطل ، وتذليل أي معوقات أولاً بأول ، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بالإشراف ميدانياً بنوبتجيات ثابتة على ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة فى كافة الإتجاهات بالمعابر البرية والموقف الدولى البرى بكركر ، فضلاً عن بدء تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائى قسطل وأبو سمبل السياحية لإستيعاب الوافدين .

وأضاف عطية بأنه تكامل مع ذلك توفير مطبخ لتجهيز الوجبات الساخنة والجافة والمياه المثلجة النقية ، بجانب توفير المكيفات والمظلات والمقاعد ، وتوزيع ألعاب على الأطفال وكراسات ألوان ورسم وجوه مما ساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة بالجودة العالية ، وتوفير كافة سبل الراحة للوافدين من دولة السودان.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة تنفيذ الحملات ضمن أعمال المرحلة الأولى للموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن .

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جهود وأنشطة

الجهود المقدمة للوافدين من دولة السودان

وأشار محافظ أسوان إلى أن حملات الإزالة منذ إنطلاق المرحلة الأولى أسفرت عن إزالة 113 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والخاصة بمساحة إجمالية 28 ألف و567 م2 .

ووجه المحافظ مسئولى الوحدات المحلية بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات الأمنية لتكثيف الجهود المبذولة لإزالة مختلف حالات التعدى على أملاك الدولة ضمن البرنامج الزمنى المحدد مع إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفيين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ولتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون .

الجهود المقدمة للوافدين من دولة السودان
الجهود المقدمة للوافدين من دولة السودان
الجهود المقدمة للوافدين من دولة السودان
الجهود المقدمة للوافدين من دولة السودان
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