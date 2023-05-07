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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مديرو الإدارات التعليمية بأسوان يتابعون امتحانات الفصل الدراسي الثاني

متابعة الامتحانات
متابعة الامتحانات بمدارس أسوان

واصل مديرو الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان بتوجيهات من عبد الكريم لطفى، مدير المديرية، متابعة سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الثانى بمختلف المدارس بالمرحلة الابتدائية والإعدادية .

وفى هذا الإطار، تابعت غنية محمد، مدير إدارة أسوان التعليمية، امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، وأيضاً التعليم الثانوى، وبدأت الجولة بمجمع الصداقة الجديدة، ومدرسة الصداقة الإعدادية، ومدرسة الصداقة للغات، وكذا مدرسة الصداقة الثانوية. 

وتم التأكد من مستوى الامتحان ووضوح الورقة الامتحانية، والالتزام بجميع القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية. 

كما تفقدت الكنترولات، وتم الاطلاع على محاضر فتح المظاريف وفتح حجرات الكنترولات وجميع السجلات، مقدمة شكرها لمديرى المدارس وجميع العاملين والملاحظين فى اللجان.

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وكيل تعليم أسوان يتابع بدء إمتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية

امتحانات

فيما قام حسن محمد صالح، مدير إدارة دراو التعليمية، بمتابعة امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الابتدائى بمجمع الشطب، وطه محمد صالح، ونجع ونس، ‏ومدارس التعليم المجتمعى (المجمع - السعيلو - النور) .

‏كما تفقد سيد برجاس، مدير إدارة نصر النوبة، بعض لجان الامتحانات بعدة مدارس للتأكد من وضوح ورقة الأسئلة، وأنها من داخل المنهج الدراسى وفي مستوى الطالب المتوسط، كما تفقد أيضاً غرف الكنترولات في هذه المدارس، وتأكد من محاضر فتح وغلق المظاريف وكشوف الملاحظة وجميع السجلات الخاصة بالامتحانات.

فى السياق نفسه، تابع محمد حسين، مدير إدارة إدفو التعليمية، امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعدة مدارس، حيث تفقد جميع أعمال الامتحانات، واطمأن أن غرف الكنترول ومظاريف الأسئلة مؤمنة وأوراق الإجابة كافية واللجان منتظمة والتزام العاملين والمتابعين.

بينما قام عباس محمود، وكيل إدارة كوم أمبو التعليمية، بمتابعة انتظام سير الامتحانات بمدارس “مخيمر الابتدائية - مخيمر الإعدادية - أم المؤمنين الابتدائية”.

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جهود تعليمية

وتابع عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأحد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بعدد من لجان إدارة أسوان التعليمية، وذلك طبقاً للجداول المعلنة والمعتمدة، ورافقه فيصل نعيم، مدير عام التعليم العام، وذلك فى ضوء توجيهات رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وقد بدأت جولة المتابعة بتفقد لجان مدرسة الشهيد أحمد محمد دياب الإعدادية المشتركة بالأعقاب، حيث يؤدى طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى الامتحان اليوم فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف الساعة.

واطمأن وكيل الوزارة على جودة ورقة الطباعة ومستوى أسئلة الامتحان ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية.

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