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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أشرف عطية: تخصيص 3 قطع أراض لإنشاء مدارس بمدينة أسوان الجديدة

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ، وجهاز مدينة أسوان الجديدة لتخصيص 3 قطع أراضى بواسطة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بمساحات تتراوح ما بين 7 ألاف م2 إلى 16 ألف م2 لإنشاء مدرسة ( STEM ) للمتفوقين ، مع إنشاء مبنى سكنى للطلاب ، وأيضاً مدرسة تكنولوجية ، وثالثة رياضية ضمن التوسعات العمرانية الجديدة وذلك فى إطار جهود المحافظة لزيادة أعداد الفصول اللازمة لإستيعاب الكثافة الطلابية .

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم على محافظ أسوان لخطة المديرية بإنشاء مدارس جديدة من أجل دعم العملية التعليمية وتقليل الكثافة الطلابية الحالية لمعدلات مناسبة .

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مدارس جديدة

كما وجه اللواء أشرف عطية بالإسراع بتجهيز وفرش مبنى مدرسة اللغات الرسمية إنجليزى الجديدة  فور الإنتهاء من أعمال التشطيب وإنشاؤها بتكلفة 20 مليون جنيه وهى تضم 33 فصل دراسى ، بإشراف من جهاز مدينة أسوان الجديدة برئاسة المهندس أحمد عبد العظيم ، وذلك تمهيداً لنقل الطلاب إليها بعد إستضافتهم بشكل مؤقت فى إحدى مدارس التعليم الأساسى .

ولفت المحافظ إلى أنه في نفس الوقت جارى إنشاء مدرسة أخرى للتعليم الأساسى لمراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى بطاقة 50 فصل دراسى ، وبتكلفة 19 مليون جنيه ، وهو الذى سيساهم بشكل أساسى في توفير الخدمة التعليمية لأبناء مدينة أسوان الجديدة ، وأيضاً القديمة .

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تحقيق التكامل

وأشار أشرف عطية إلى أهمية تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لنهو الأعمال الجارية وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة للإسراع بتسليم المدارس المتبقى تسليمها خلال العام الدراسى القادم حيث جارى إنشاء 3 مجمعات مدرسية كبرى في الحصايا والرضوانية والصداقة الجديدة ، كما تم إنشاء جديد لـ 8 مدارس ، و 8 مدارس إحلال كلى وجزئى ، بجانب 29 مدرسة شهدت توسعات ، وأيضاً 54 مدرسة دخلت صيانة شاملة بإجمالى 79 مدرسة منها ما تم إفتتاحه وتشغيله والأخر جارى العمل فيها دون المساس بإستقرار العملية التعليمية .

وكان قد تابع عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بعدد من لجان إدارة أسوان التعليمية، وذلك طبقاً للجداول المعلنة والمعتمدة، ورافقه فيصل نعيم، مدير عام التعليم العام، وذلك فى ضوء توجيهات رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

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