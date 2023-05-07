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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: إنشاء الفنادق الصديقة للبيئة لزيادة السياحة الوافدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستعداد المحافظة للتعاون مع الوزارات والجهات المختصة ، وأيضاً الشركات الإستثمارية فى المجال السياحى لزيادة الطاقة الفندقية لإستيعاب الأفواج السياحية الوافدة ، مع الإرتقاء بالخدمات السياحية المطلوبة من خلال إنشاء فنادق متواكبة مع أحدث الأساليب التكنولوجية ، وأن تكون صديقة للبيئة .

جاء ذلك أثناء تكريم محافظ أسوان لمدير عام أحد الفنادق السياحية ذات الخمس نجوم يحيى قطب بمناسبة إنتهاء خدمته لتولى منصب الرئيس التنفيذى لشركة أبو ظبى للإستثمارات السياحية التابعة لصندوق أبو ظبى للتنمية بدولة الأمارات الشقيقة .

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المجال السياحى

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بجهوده أثناء توليه إدارة أحد الفنادق السياحية بأسوان ، وحرصه على تطويره للإرتقاء بالخدمة السياحية المقدمة مما ساهم فى أن يكون إضافة حيوية للمنشآت الفندقية بالمحافظة .

ولفت المحافظ إلى أن اللقاء تناول فرص الإستثمار السياحى من خلال إقامة فنادق عالمية متواكبة مع الطبيعة البيئية والتراثية سواء بمدينة أبو سمبل السياحية أو بالكورنيش الجديد بمدينة أسوان ، وخاصة بعد الإنتهاء من مشروع الممشى السياحى به بطول 9 كم ، وهو الذى سيحقق نقلة نوعية وحضارية للمحافظة .

وكان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمدير مركز بحوث الزلازل الإقليمى الدكتور السيد عبد العظيم ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وذلك فى ظل الإستعدادات المتواصلة للتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة ونشر التوعية والتدريب على الأسلوب الأمثل لمواجهة الأزمات "حال وقوعها" .

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فرص إستثمارية

وتناول اللقاء عرض طبيعة العمل داخل المركز ، بجانب قيام المركز بتركيب حوالى 15 محطة زلازل بأنحاء المحافظة ضمن 100 محطة على مستوى الجمهورية .

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات ، والمراكز البحثية من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان ، وأيضاً التنسيق قبل الشروع فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، والتى تحتاج إلى الرأي العلمى السديد مما يساهم فى نجاحها ، وعدم إهدار أموال الدولة ، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع مركز بحوث الزلازل الإقليمى لعمل شاهد سياحى على نقطة مرور مدار السرطان داخل المحافظة بطريق أسوان / أبو سمبل ليصبح مقصداً سياحياً للحركة السياحية الوافدة .

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