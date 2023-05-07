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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ21.. محافظ أسوان يتابع إزالة 113 حالة تعدٍ بالمدن والمراكز

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة مواصلة تنفيذ الحملات ضمن أعمال المرحلة الأولى للموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن .

وأشار محافظ أسوان إلى أن حملات الإزالة منذ إنطلاق المرحلة الأولى أسفرت عن إزالة 113 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والخاصة بمساحة إجمالية 28 ألف و567 م2 .

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إزالة التعديات

ووجه المحافظ مسئولى الوحدات المحلية بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات الأمنية لتكثيف الجهود المبذولة لإزالة مختلف حالات التعدى على أملاك الدولة ضمن البرنامج الزمنى المحدد مع إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفيين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ولتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون .

من جانبه أكد سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة 15 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بإجمالى مساحة 13  ألف و110 م2 ، بالإضافة إلى إزالة فورية لـ 20 حالة تعدى فى المهد وذلك بنطاق منطقتى المحمودية والرضوانية

فى نفس السياق أكد شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو أن حملات الإزالة التى تم تنظيمها بالتنسيق مع قوات الأمن إستهدفت إزالة بعض حالات التعدى بالبناء على الأرض الزراعية بإجمالى 465 م2 بقرية العباسية .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد كلف وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات أمام قافلة توعية المرأة التي انطلقت اليوم بتنظيم من الوحدة الاقتصادية بالمركز القومى للبحوث حيث تضم أساتذة وخبراء متخصصين في التوعية والتدريب على إقامة مشروعات تستهدف تحسين دخل المرأة وأسرتها .

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أنشطة متنوعة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة اقتصاديا لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجا بقرى حياة كريمة ، وفي إطار التعاون البناء بين محافظة أسوان والمركز القومى للبحوث لتنفيذ مشروع توعية المرأة الريفية والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها من خلال التدريب على تنفيذ المشروعات الصغيرة .

وأشار المحافظ إلى أن قوافل توعية وتشجيع المرأة الأسوانية على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يأتي ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة دخل الأسر من خلال التدريب على إختيار المشروعات المستهدفة والعمل على إستثمار المكتسبات التي شهدتها المحافظة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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