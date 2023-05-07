محافظ أسوان يلتقى مدير مركز بحوث الزلازل الإقليمى

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمدير مركز بحوث الزلازل الإقليمى الدكتور السيد عبد العظيم ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وذلك فى ظل الإستعدادات المتواصلة للتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة ونشر التوعية والتدريب على الأسلوب الأمثل لمواجهة الأزمات "حال وقوعها" .

وتناول اللقاء عرض طبيعة العمل داخل المركز ، بجانب قيام المركز بتركيب حوالى 15 محطة زلازل بأنحاء المحافظة ضمن 100 محطة على مستوى الجمهورية .

مركز البحوث

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات ، والمراكز البحثية من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان ، وأيضاً التنسيق قبل الشروع فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، والتى تحتاج إلى الرأي العلمى السديد مما يساهم فى نجاحها ، وعدم إهدار أموال الدولة ، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع مركز بحوث الزلازل الإقليمى لعمل شاهد سياحى على نقطة مرور مدار السرطان داخل المحافظة بطريق أسوان / أبو سمبل ليصبح مقصداً سياحياً للحركة السياحية الوافدة .

وأضاف أشرف عطية بضرورة التنسيق بين المركز وغرفة عمليات المحافظة لمواجهة الأزمات ، وخاصة أن المحافظة قامت بخطوة إستباقية عقب ما شهده العالم من تداعيات جسيمة للزلازل الأرضية فى دولتى تركيا وسوريا حيث تم إجراء نموذج محاكاة لمواجهة أزمة حدوث زلازل وكوارث طبيعة من خلال تنفيذ تجربة عملية لإخلاء مبنى الديوان العام ، وتم بنجاح تنفيذ التجربة .

ولفت المحافظ إلى أنه يتواكب ذلك مع تنظيم ندوات ودورات تثقيفية بالجامعة والمدارس وغيرها من التجمعات لنشر الوعى لدى المواطنين فى كيفية التعامل المستقبلي مع أي زلازل أو كوارث ، وخاصة فى ظل المتغيرات المناخية المتتالية للتقليل من الخسائر فى الأرواح والممتل isكات العامة .

أنشطة وجهود

هذا وتواصل الأجهزة المعنية سلسلة تقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة وذلك عبر المعابر البرية فى أرقين وقسطل ، ومستشفى أبو سمبل الدولى ، بجانب الموقف الدولى بكركر فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحتواء تداعيات الأحداث الجارية .

وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه منذ اللحظات الأولى لبدء الأزمة تقوم أجهزة الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ، بجانب دعم ومساهمة المؤسسة العربية الإفريقية ، وجامعة أسوان ، ورجال الأعمال ، وشباب المتطوعين بتوفير كافة الخدمات سواء الصحية من خلال القوافل الطبية والثابتة والوقائية ، والدعم النفسى أو الغذائية أو مياه الشرب أو تمهيد وإنارة الطرق أو وسائل النقل من الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية أو الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة أو غيرها من الخدمات الأخرى .