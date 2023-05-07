تعليم أسوان: إنتظام سير إمتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية

عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان تقرير عن سير إمتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية على محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

قال عبد الكريم لطفى بأن إمتحانات صفوف النقل المرحلة الإبتدائية تضم 100 ألف و 990 طالب وطالبة بالمرحلة الإبتدائية حيث بلغت نسبة الحضور للمدارس التى تعمل فى الفترة الصباحية 98.8 % ، فى حين بلغت نسبة الحضور للمدارس التى تعمل في الفترة المسائية 97.1 .

الإمتحانات

كما تضم الإمتحانات 49 ألف و 521 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية حيث بلغت نسبة الحضور للمدارس التى تعمل فى الفترة الصباحية 97.2 % ، فى حين بلغت نسبة الحضور للمدارس التى تعمل فى الفترة المسائية 90.5 % .

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتوفير المناخ اللازم ، وتهيئة الأجواء من المبردات والإنارة لضمان إنتظام الإمتحانات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمحيط المدارس ، بجانب توفير زائرة صحية بكل لجنة إمتحانية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ، وجهاز مدينة أسوان الجديدة لتخصيص 3 قطع أراضى بواسطة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بمساحات تتراوح ما بين 7 ألاف م2 إلى 16 ألف م2 لإنشاء مدرسة ( STEM ) للمتفوقين ، مع إنشاء مبنى سكنى للطلاب ، وأيضاً مدرسة تكنولوجية ، وثالثة رياضية ضمن التوسعات العمرانية الجديدة وذلك فى إطار جهود المحافظة لزيادة أعداد الفصول اللازمة لإستيعاب الكثافة الطلابية .

جهود تعليمية

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم على محافظ أسوان لخطة المديرية بإنشاء مدارس جديدة من أجل دعم العملية التعليمية وتقليل الكثافة الطلابية الحالية لمعدلات مناسبة .

كما وجه اللواء أشرف عطية بالإسراع بتجهيز وفرش مبنى مدرسة اللغات الرسمية إنجليزى الجديدة فور الإنتهاء من أعمال التشطيب وإنشاؤها بتكلفة 20 مليون جنيه وهى تضم 33 فصل دراسى ، بإشراف من جهاز مدينة أسوان الجديدة برئاسة المهندس أحمد عبد العظيم ، وذلك تمهيداً لنقل الطلاب إليها بعد إستضافتهم بشكل مؤقت فى إحدى مدارس التعليم الأساسى .