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الصحة: 13 قطاعًا شاركت في حملة «100 يوم صحة» وقدمت أكثر من 122 نوعًا من الخدمات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام عبدالغفار: 130 مليونًا و94 ألف خدمة طبية خلال حملة «100 يوم صحة»

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
محمد البدوي

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 130 مليونًا و94 ألف خدمة طبية للمواطنين خلال فعاليات حملة «100 يوم صحة»، التي نُفذت في مختلف محافظات الجمهورية.

الرعاية الصحية التوعوية والوقائية

وأوضح عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا العدد من الخدمات تحقق من خلال تكامل جهود 13 قطاعًا من قطاعات وزارة الصحة، وتكثيف خدمات الرعاية الصحية التوعوية والوقائية والعلاجية، إلى جانب خدمات الكشف المبكر والفحص الطبي.

الفرق الطبية المتنقلة والقوافل 

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن الحملة اعتمدت على انتشار الفرق الطبية المتنقلة والقوافل الطبية، التي تحركت للوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، بهدف تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية المختلفة.

المتابعة والكشف المبكر عن الأمراض

وأضاف أن الحملة قدمت أكثر من 122 نوعًا من الخدمات الصحية، ولم تقتصر على تقديم العلاج، وإنما امتدت لتشمل التوعية والتثقيف الصحي والوقاية والمتابعة والكشف المبكر عن الأمراض.

الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان

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