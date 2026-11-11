محافظ بورسعيد يستقبل وزير الصحة ومسئولي شركة إيني استعدادًا لافتتاح وحدة الحروق

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومسئولي شركة إيني الإيطالية ، وذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح وحدة الحروق بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد،

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واعضاء مجلس النواب الأستاذ احمد فرغلي وحسن عمار و عضو مجلس الشيوخ الاستاذ أحمد جوهر، والدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد و الدكتورة إيمان هارون وكيل وزارة الصحة ببورسعيد وقيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية ومسئولي شركة إيني استعدادًا لافتتاح وحدة الحروق

وتناول اللقاء الاستعدادات النهائية لافتتاح الوحدة، والتي تمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية ببورسعيد، وتسهم في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المتخصصة، وتوفير رعاية علاجية متكاملة لمرضى الحروق، وفقًا لأحدث المعايير الطبية

وأكد محافظ بورسعيد أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية، لدعم وتطوير القطاع الصحي بالمحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الطبية وتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين