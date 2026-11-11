قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتراض وتدمير 3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض
إيران تحذر المتعاونين مع واشنطن وتل أبيب: لن ننسى من شارك في حصارنا
مصر تعرب عن تضامنها مع بلغاريا في ضحايا حادث التصادم
لتخفيف معاناتهم.. كيف يحصل أطفال السكري على «السنسور الذكي» مجانًا؟
نبيل فهمي يدعو لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات الجارية في القطاعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر
مفتي الجمهورية يعزّي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق في وفاة شقيقته
مدبولي: ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات يحظى باهتمام كبير
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعامل مع التداعيات الجيوسياسية وحقق نموا بلغ 5.1%
إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدانة شديدة لإسرائيل.. وزراء خارجية السبع: على الإحتلال الانسحاب من قطاع غزة

مجموعة السبع
مجموعة السبع
محمد على

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، عقب اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس، إسرائيل إلى الانسحاب تدريجيًا من قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع.

شدد البيان على ضرورة فتح معابر إضافية وإعادة تأهيل البنية التحتية الإنسانية وحماية المدنيين.

وحول أبرز بنود البيان المشترك بشأن فلسطين، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، الانسحاب وإعادة الإعمار.

وطالب الوزراء بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بشكل سريع، مؤكدين التزام دول المجموعة بتسريع جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار لضمان الاستقرار طويل الأمد في القطاع.

حول مستقبل الحكم في غزة، جددت مجموعة السبع تأكيدها على أنه لا ينبغي أن يكون لحركة حماس أي دور في مستقبل قطاع غزة، مطالبةً بنزع سلاحها بالكامل.

ودعا البيان الختامي، المنشور على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية GOV.UK، إلى وقف الهجمات والأعمال التي تزيد من حدة التوتر وتصعد المخاطر في الضفة الغربية.

وحث الوزراء جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء في تنفيذ المراحل التالية من الخطة الشاملة لتمهيد الطريق نحو أفق سياسي يضمن التعايش السلمي للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

عُقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، اليابان، وكندا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي) في باريس يومي 9 و10 نوفمبر 2026 برئاسة فرنسا للمجموعة. 
وتناول البيان الختامي أيضًا ملفات إقليمية ودولية أخرى، شملت التوترات في مضيق هرمز ولبنان، والأوضاع الأمنية في القرن الأفريقي، وجهود دعم الأمن الغذائي العالمي.


وحول إيران، قال وزراء خارجية مجموعة السبع: نؤكد على أهمية حماية المدنيين والأعيان المدنية وندعو إيران إلى احترام التزاماتها، وندعوها إلى وقف هجماتها المتواصلة على السفن المدنية في مضيق هرمز، مشددين على أهمية العمليات الدفاعية التي تنفذها القيادة المركزية الأمريكية بمضيق هرمز.

ولفت وزراء خارجية مجموعة السبع إلى أهمية المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا التي يمكن أن تسهم في استئناف الملاحة بمضيق هرمز، لافتين إلى أهمية الثناء على جهود الوسطاء في الملف الإيراني وتجديد الدعم للمساعي الدبلوماسية.
 

الاحتلال غزة إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

افشة

أحمد خير: «أفشة» عرض مساعدتي في الانتقال للدوري الممتاز ورفضت

أسعار الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء للمستهلك

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ترشيحاتنا

عدادات الكهرباء

قطع المرافق وتشميع معارض سيارات غير مرخصة بعدد من أحياء القاهرة

رئيس الجامعة: البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ركيزتان أساسيتان لصناعة مدن المستقبل

هندسة بورسعيد تفتح آفاق المستقبل في مؤتمرها الدولي السادس «رؤى مدن المستقبل 2026»

محافظ المنيا خلال الجوله

لخدمة 120 ألف مواطن.. محافظ المنيا: إنشاء محطة معالجة «دير أبو حنس» بتكلفة 600 مليون جنيه

بالصور

رجيم البحر المتوسط لمدة أسبوع.. جدول وجبات يساعد على خسارة الوزن

رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

رجيم حجم الحصص.. اخسري وزنك دون حرمان أو حساب السعرات

رجيم
رجيم
رجيم

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد