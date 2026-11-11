إدانة شديدة لإسرائيل.. وزراء خارجية السبع: على الإحتلال الانسحاب من قطاع غزة

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، عقب اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس، إسرائيل إلى الانسحاب تدريجيًا من قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع.

شدد البيان على ضرورة فتح معابر إضافية وإعادة تأهيل البنية التحتية الإنسانية وحماية المدنيين.

وحول أبرز بنود البيان المشترك بشأن فلسطين، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، الانسحاب وإعادة الإعمار.

وطالب الوزراء بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بشكل سريع، مؤكدين التزام دول المجموعة بتسريع جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار لضمان الاستقرار طويل الأمد في القطاع.

حول مستقبل الحكم في غزة، جددت مجموعة السبع تأكيدها على أنه لا ينبغي أن يكون لحركة حماس أي دور في مستقبل قطاع غزة، مطالبةً بنزع سلاحها بالكامل.

ودعا البيان الختامي، المنشور على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية GOV.UK، إلى وقف الهجمات والأعمال التي تزيد من حدة التوتر وتصعد المخاطر في الضفة الغربية.

وحث الوزراء جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء في تنفيذ المراحل التالية من الخطة الشاملة لتمهيد الطريق نحو أفق سياسي يضمن التعايش السلمي للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

عُقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، اليابان، وكندا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي) في باريس يومي 9 و10 نوفمبر 2026 برئاسة فرنسا للمجموعة.

وتناول البيان الختامي أيضًا ملفات إقليمية ودولية أخرى، شملت التوترات في مضيق هرمز ولبنان، والأوضاع الأمنية في القرن الأفريقي، وجهود دعم الأمن الغذائي العالمي.



وحول إيران، قال وزراء خارجية مجموعة السبع: نؤكد على أهمية حماية المدنيين والأعيان المدنية وندعو إيران إلى احترام التزاماتها، وندعوها إلى وقف هجماتها المتواصلة على السفن المدنية في مضيق هرمز، مشددين على أهمية العمليات الدفاعية التي تنفذها القيادة المركزية الأمريكية بمضيق هرمز.

ولفت وزراء خارجية مجموعة السبع إلى أهمية المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا التي يمكن أن تسهم في استئناف الملاحة بمضيق هرمز، لافتين إلى أهمية الثناء على جهود الوسطاء في الملف الإيراني وتجديد الدعم للمساعي الدبلوماسية.

