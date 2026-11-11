مصرع عامل وإصابة 4 في انفجار جراء حريق بمجمع غاز في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأربعاء أن عاملا لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون بعد أن تسبب حريق ​في انفجار بمجمع الغاز التابع لشركة (سرت) في مرسى البريقة، لكنها ‌أشارت إلى أن إنتاج الغاز والنفط الخام لم يتأثر.

انفجار في مجمع للغاز في ليبيا



وحسب وكالة رويترز، فإن شركة سرت تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة.





وذكرت المؤسسة على صفحتها الرسمية على فيسبوك "نشب حريق محدود بمعمل الغاز ​بمرسى البريقة التابع لشركة سرت صباح اليوم الأربعاء، أدى إلى انفجار ​بأحد خطوط غاز الوقود المغذي لغلايات البخار، نتج عنه وفاة ⁠أحد العمال العرب وإصابة أربعة آخرين من مستخدمي الشركة".



وقال مسعود سليمان ​رئيس المؤسسة على فيسبوك "تشير المعلومات الأولية إلى حدوث تسرب في خط الغاز ​المغذي لإحدى الغلايات".



وأضاف "تأخر اعتماد مخصصات الصيانة وتسييلها يؤخر تنفيذ برامج الصيانة الدورية والعمرات الشاملة، بما يؤثر في سلامة الأصول وموثوقية تشغيل المعدات. كما أن تأجيل فحص منظومات ​الحماية واختبارها، بما فيها صمامات الأمان وأجهزة الإنذار، قد يؤثر في جاهزيتها ​عند الحاجة إليها ويزيد من المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المواقع".



وصرح سليمان لرويترز ‌بأن ⁠من المتوقع أن تستغرق أعمال الإصلاح أسبوعين على الأقل.



وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن العمليات مستمرة دون أي انقطاع في إمدادات الغاز إلى السوق المحلية أو في إنتاج النفط الخام.



وذكرت في البيان "تمكنت فرق الطوارئ والإطفاء من ​مكافحة الحريق وإغلاق خطوط ​الغاز والسيطرة ⁠على الحريق، وإيقاف المعمل بالكامل كإجراء احترازي، وتأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة العاملين والمنشآت".



وأضافت "تؤكد المؤسسة ​الوطنية للنفط استمرار عمليات الشركة بشكل طبيعي ولا يوجد ​أي تأثير ⁠على إمدادات الغاز للسوق المحلية أو إنتاج النفط الخام".

وقال سكان في البريقة إنهم سمعوا دوي انفجار كبير ورأوا دخانا أسود اللون كثيفا يتصاعد في ⁠السماء.



