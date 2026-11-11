بسبب عقب سيجارة.. إخـــماد حــ ريق بممر عقار في المنشية بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حــ..ــريق محدود اندلع، اليوم الأربعاء، بممر الطابق السادس بأحد العقارات بشارع الباب الأخضر بمنطقة المنشية، وسط المدينة، دون وقوع أي إصــ..ــابات أو امتداد النــ..ــيران إلى الشقق السكنية.

تفاصيل الواقعة

وتلقى قسم شرطة المنشية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بنــ..ــشوب حــ..ــريق أمام عدد من الشقق السكنية داخل عقار بشارع الباب الأخضر، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحــ..ــريق في كمية من المخلفات والقمامة المتراكمة بممر الطابق السادس بالعقار.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخمــ ــاد النــ ــيران ومحاصرتها، ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية، دون تسجيل أي إصــ..ــابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، فيما جارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.