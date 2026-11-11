تضامن الشرقية تتابع أداء مكاتب التأهيل الاجتماعي.. وتوجيهات بتطوير منظومة العمل

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية تطوير منظومة التأهيل الاجتماعي ورفع كفاءة الأداء بمكاتب التأهيل على مستوى المحافظة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير حصولهم على حقوقهم والخدمات المستحقة، مشدداً على ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة، والإلتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للعمل، بما يحقق الانضباط الإداري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، عقدت الدكتورة إنجي حسن، مديرة مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية، اجتماعا مع مسئولي مكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى المحافظة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات الأداء، ومناقشة آليات تطوير منظومة العمل، ومعدلات الإنجاز، ورصد التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها.

وأكدت مديرة المديرية، ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للعمل، ودقة مراجعة الطلبات والبيانات، وسرعة التعامل مع الشكاوى والتظلمات، مع المتابعة المستمرة لمنظومة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، مشددة على أهمية تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق، وتعزيز الجدية والانضباط وتكامل الجهود، واستمرار المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أفضل معدلات الأداء وتقديم خدمات تتسم بالجودة والكفاءة، بما يسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة.