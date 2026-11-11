استقبال أكثر من 105 آلاف حالة بأقسام الطوارئ والمستشفيات بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير المستشفيات والوحدات الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية طبية متكاملة تليق بأبناء المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بمركز الخدمات الطارئة بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة قامت خلال شهر أكتوبر تم استقبال ( ١٠٥ آلف و ٨٠) حالة بأقسام الطوارئ و استقبال (٣٥٠) حادثًا بالاضافة لتحويل (٥٥٠) حالة تحويلات وعروض.

كما تم تسكين ( ٥ الاف و ٣٠٦) حالة حرجة على مشروع رعايات مصر وتشمل:(رعاية مركزة كبار ورعاية قلب ورعاية اطفال،ورعاية متوسطة و سموم وحروق وحضانات وحضانات جراحية).