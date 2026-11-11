بروتوكول تعاون بين صحة الشرقية وجامعة الابتكار لتدريب طلاب التمريض

وقع الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية وجامعة الابتكار الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، حيث مثل الجامعة الخاصة الدكتورة سحر الخشن عميد كلية التمريض، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد يوسف مديرة إدارة التدريب والمدارس بالمديرية وذلك تماشياً مع خطة الدولة، نحو الاستثمار في العنصر البشري، وفي ضوء التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، وضرورة رفع كفاءة الكوادر الطبية، وأهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر لهم، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الجامعات والمعاهد الخاصة تعد شريك أساسي وفاعل في تطوير التعليم في مصر، وصقل مهارات الطلاب والطالبات في الكليات ذات الصلة بالمهن الطبية، معرباً عن سعادته بزيارته الأخيرة لجامعة الابتكار الخاصة بالعاشر، والتي تبين من خلالها تركيز الجامعة على الجوانب الابتكارية والتكنولوجية في تعليم الطلاب والطالبات، كما أكد على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

كما أكد الدكتور أحمد البيلي على حرصه على توطيد أواصر التعاون في شتى المجالات الصحية بين الطرفين، للمساهمة في بناء كوادر تمريضية متميزة، تمتلك خبرات ومهارات متعددة، بما يضمن الارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأوضح أن بروتوكول التعاون يتضمن توفير فرص التدريب العملي لطلاب كلية التمريض بالجامعة بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بما يتيح للطلاب اكتساب الخبرات والمهارات التمريضية داخل بيئة العمل الفعلية بالمستشفيات، وتنمية مهاراتهم الإكلينيكية والتطبيقية، وربط المناهج الأكاديمية بالواقع العملي داخل المنشآت الصحية، مع الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية للكوادر الطبية والتمريضية بالمديرية، بما يساهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات المنظومة الصحية، وتحسين مستوى الأداء التمريضي، والإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.