خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أكتوبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة بلبيس بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيقى القائم على النشر "أحدهما مصاب بجروح قطعية متفرقة") وطرف ثان (ربة منزل "مصابة بجرح قطعى"، ونجلها) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.