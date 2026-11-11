وزير الخارجية الإيطالي: تهديدات الهجمات الإلكترونية مصدرها الشرق.. ولا دليل على تورط إيران

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن التحقيقات الجارية بشأن الهجمات الإلكترونية تشير إلى الشرق، موضحا ضرورة تحديد المسئولين بدقة، معتبرا أنها حربا تستخدم الأدوات التكنولوجية وليس الأسلحة لخلق مشاكل للديمقراطيات الغربية.

وقال وزير خارجية إيطاليا – في تصريحات اليوم – أن التحقيقات جارية في إيطاليا وفرنسا ودول أوروبية أخرى ، مضيفا أن لدى وزارة الخارجية الإيطالية إدارة مخصصة للأمن السيبراني والدفاع.

واستبعد "تاياني" تورط إيران في الهجمات الالكترونية التي وقعت في إيطاليا، قائلا "ليس لدينا دليل على ذلك".

ولفت الوزير الإيطالي إلى أن هناك محاولة للتأثير على الانتخابات في إيطاليا، مشددا على أنهم لن يتأثروا بمن وصفهم بأنهم يريدون تقويض الديمقراطيات وخلق الفوضى في الدول الغربية.

وأشار إلى أن موضوع الحرب الهجينة سيكون على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده يوم 16 نوفمبر الحالي في بروكسل.