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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 8 قرارات إزالة بأسوان ووقف حالة بناء بدون ترخيص

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفيين والمتعديين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .

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إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات بنطاق حى غرب المدينة وذلك بمساحة إجمالية 1200 م2 ، بجانب إيقاف أعمال البناء لحالة بدون ترخيص ، وهو ما قامت حملة الإزالة برصده وملاحظته حيث تم التحفظ على مواد ومعدات البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف .

وقد تم تنفيذ الحملة المكبرة بالتعاون مع الجهات الأمنية بقيادة اللواء أيمن عزت مساعد مدير أمن أسوان ، وبمشاركة نواب رئيس المدينة محمد ممدوح ، وعلاء الدين ممدوح ، وكذا رئيس حى غرب سحر الصغير ، مدعمين بالمعدات والمركبات والسيارات والمستلزمات المختلفة .

هذا ووسط أجواء من العفو والتسامح وبحضور أكثر من 5 ألاف مواطن كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بحضور مراسم الصلح بين عائلتى آل لبن ، وآل عمر وذلك بساحة آل الجندى بنجع المويسات بقرية البصيلية قبلى التابعة لمركز إدفو والذى جاء بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة سماحة الشيخ عبد السلام مصطفى ، بالتعاون مع العمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة .

 

جهود وأنشطة

وقد حضر قودة الصلح القيادات التنفيذية والدينية والشعببة  ، فيما بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبه قيام عائلة آل عمر بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لعائلة آل لبن وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل .

وخلال كلمة محافظ أسوان التى ألقاها رئيس مدينة إدفو أشاد بالجهود المخلصة من قامات أسوان التى ساهمت فى إتمام هذا الصلح ولم الشمل ، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الإجتماعى بين أبناء المحافظة وهو الذى يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى آجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والرخاء والأمن والأمان والإستقرار بسواعد أبناؤه المخلصين الأوفياء .

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