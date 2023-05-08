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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكرم الطلاب المتفوقين والأمهات المثاليات ودعم 5 عرائس من الأيتام

جانب من التكريم
جانب من التكريم

برعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم 10 طلاب متفوقين علمياً من الأيتام ، بجانب 5 من الأمهات المثاليات ، و 5 عرائس من الأيتام ، بالإضافة إلى تكريم  3 من الأمهات المثاليات العاملات والرائدات فى مجال العمل العام ، وهم جملات محمود طه مديرة إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، وعبير محمد فتحى مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة المحلية لمدينة السباعية ، وإلهام طه حسن كاتب شئون مالية وإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو .

فضلاً عن تكريم الأمهات المثاليات اللاتى حصلن على المراكز الأولى فى مسابقة عيد الأم 2023 وهن رضا عبد الحميد إسماعيل من سلوا بكوم أمبو ، وتريزة فايز عبد الثالوث ، وإيرينى وليم شكرى من أسوان ، وهدى أحمد كمال من مدينة السباعية ، وصباح أبو الحسن إبراهيم بإدفو ، وذلك فى الحفل الذى قامت بتنظيمه جمعية الأورمان الخيرية ، والذى حضره محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، بالإضافة إلى عبد الهادى عبد الوهاب مدير المشروعات بجمعية الأورمان بأسوان .

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تكريم

جانب من التكريم

فيما تم تسليم محافظ أسوان درع التكريم من المهرجان الدولى السابع للأم المثالية ، والذى تم تنظيمه الأسبوع الماضى بساحة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر تحت رعاية مؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وحاكم دبى .

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بجهود جميعة الأورمان الخيرية ، والتى تعكس دور المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود التنفيذية لتحسين الظروف الإقتصادية والمعيشية للأسر الأكثر إحتياجاً من الأرامل والأيتام ومحدوى الدخل .

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مؤسسات المجتمع المدنى

جانب من التكريم

وأكد أشرف عطية على الدور الرائد الذى تقوم به جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى لمساندة الأجهزة التنفيذية ومن بينها جمعية الأورمان لتقديم الخدمات المتنوعة لأبناء المجتمع الأسوانى .

ومن جانبه أوضح عبد الهادى عبد الوهاب بأن ما تقوم به الجمعية من تقديم خدماتها المختلفة يأتى فى إطار البرنامج الخيرى الذى تتبناه الأورمان لدعم كافة الفئات سواء الطلاب أو العرائس من الفتيات اليتيمات لمساعدتهن على إستكمال الأثاث والتجهيزات الخاصة بمنزل الزوجية ، لافتاً بأن الجمعية نجحت على مدار السنوات السابقة وحتى الآن فى دعم زواج الكثير من الفتيات ، فضلاً عن تكريم الأمهات المثاليات ، وكذا الطلاب المتفوقين علمياً من الأيتام .

 

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