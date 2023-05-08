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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مديرو الإدارات التعليمية بأسوان يتابعون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

متابعة الامتحانات
متابعة الامتحانات بمدارس أسوان

استكمل مديرو الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان بتوجيهات من عبد الكريم لطفى مدير المديرية جولاتهم الميدانية لمتابعة سير إمتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الثانى بمختلف المدارس بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية .

فقد قام فيصل نعيم مدير عام التعليم العام بمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية حيث قام بجولة شملت مدارس عبد الله حسين ، والأقباط ، والمواساة الإعدادية .

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الإمتحانات

واطمأن مدير التعليم العام على حسن سير العملية التعليمية والانضباط داخل اللجان وتوفير الهدوء والأجواء المناسبة للطلاب ، وتابع وضوح أسئلة الامتحان وجودة طباعتها ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية.

فيما قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بمتابعة امتحانات صفوف النقل بمدارس ‏الكلاحين الإبتدائية ، و‏القفطية الإبتدائية ، والإعدادية .

واطمأن مدير الإدارة على سير اللجان الإمتحانية ووضوح الورقة الإمتحانية للطلاب وتوفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان ، كما قام بالمرور على الكنترول ، معرباً عن تقديره لما لمسه من إنضباط والتزام بالمدارس وسير الامتحانات دون عوائق.

بينما تابع سيد برجاس مدير إدارة نصر النوبة التعليمية سير الإمتحانات بعدة مدارس ،  وبسؤاله الطلاب عن مستوى الإمتحان ، وهل توجد أسئلة من خارج المنهج أجابه الطلاب بأنه لا يوجد أى سؤال من خارج المنهج ، وأن الاسئلة واضحة وسهلة وبسيطة وتم شرحها .

وفى نفس السياق قامت غنية محمد مدير إدارة اسوان التعليمية بجولة داخل عدد من المدارس لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للمرحلة الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوى .

 

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صفوف النقل

كما تفقد إدارة ادفو التعليمية الدكتور محمد حسين مدير الإدارة عدداً من لجان إمتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية بمدارس بنات النيل الإبتدائية ، وادفو بنين الابتدائية ، وملحقة أم المؤمنين الإعدادية ، وسيدى الإدفاوى الإبتدائية ، والشيخ سالم محمد هلالى الإبتدائية.

وكان قد تابع عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بعدد من لجان إدارة أسوان التعليمية ، وذلك طبقاً للجداول المعلنة والمعتمدة ، ورافقه فيصل نعيم مدير عام التعليم العام وذلك فى ضوء توجيهات رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان . 

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