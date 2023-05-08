محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ 36 مشروعا في قرية الكاجوج بكوم أمبو

ضمن حياة كريمة..

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات الإنجاز، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " فى مواعيدها المحددة، والبدء فى تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم إستكمال الجولات الميدانية لتفقد نسب التنفيذ بعدد 36 من المشروعات الجارية بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو والتى تضم 4 قرى وتوابع بإجمالى 39 ألف نسمة.

حياة كريمة

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه خلال الجولة تم تفقد مشروعات إنشاء مدرسة مبارك الإعدادية بسلوا قبلى ، ومدرسة الكاجوج الإعدادية بنات، ووحدة طب الأسرة ، ومركز شباب عزبة على سليمان بنسب تنفيذ 100% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 99 % ، ومشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية وتوابعها بنسب 97 % ، وأيضاً مشرع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 96 % ، بجانب إنشاء نقطة الإسعاف بنسبة 95 % ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشرب ، وإنشاء كوبرى علوى (الكاجوج – المضيق) بنسبة 85 % لكل منهما.

وأضاف رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تم أيضاً تفقد أعمال المرور الميدانى للجنة الفنية المشكلة للمعاينة وتحديد المسار المناسب لمشروع توصيل شبكة وخطوط الألياف الضوئية داخل القرية وتوابعها وذلك بالتنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات، ودار الهندسة ، والهيئة القومية وشركة مياه الشرب ، والمنطقة العاشرة للطرق والكبارى، بالإضافة إلى الكهرباء ، والرى ، والغاز الطبيعى .

أنشطة متنوعة

هذا وكان قد يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان على أنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 32 من جلسات الدوار إستهدفت توعية 1600 سيدة ورجل وطفل داخل 15 من قرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو.