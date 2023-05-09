لتعزيز قدراتها وتمكينها اقتصادياً ومعيشياً.. ورش عمل لتدريب المرأة المعيلة في أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وصندوق التنمية المحلية بإدارة تنمية القرية، لإقامة ورش عمل عن التمكين الإقتصادى للسيدة المعيلة داخل قرى “حياة كريمة”، تشمل التدريب والتعريف بآليات تنفيذ عدد من المشروعات المتناهية الصغر، وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً ومعيشياً بقرى حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد أشرف عطية أنه استمراراً لنجاح المحافظة في تصدرها للمركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية بإجمالى 310 مشروعات وباستثمارات وصلت إلى 4.8 مليون جنيه، ما ساهم فى توفير المئات من فرص العمل، جارٍ تنظيم ورش العمل للتوسع في هذه المشروعات بما يعكس مدى الاهتمام بمحور التمكين الاقتصادى للمرأة وإعطاءه أسبقية أولى من ضمن المحاور التنموية المتعددة.

تمكين المرأة

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة المحافظ، أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان، ستنطلق ورش العمل لتدريب وتعريف المرأة المعيلة في الفترة من 14 إلى 18 مايو الجارى داخل قرى بلانة بمركز نصر النوبة، وإقليت بمركز كوم أمبو، والرمادى بمركز إدفو، بالأسلوب الأفضل لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتربية المواشى والطيور وصناعة الألبان والجبن وتجفيف الطماطم والخضراوات لإعادة القرية لسابق عهدها كمصدر أساسى لهذه المنتجات.

قروض ميسرة

وقالت غادة أبو زيد إنه سيتم ربط هذه المشروعات بصندوق التنمية المحلية كجهة تمويل، حيث سيتم تقديم قروض ميسرة للمرأة، والتى تم رفع الحد الأقصى لها إلى 60 ألف جنيه، ما يساهم بالتالى فى الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وكذا سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات المتنوعة.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شدد على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات الإنجاز، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الانتهاء من جميع المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" فى مواعيدها المحددة، والبدء فى تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.