نموذج مشرف..عم سيد ابن أسوان يقدم الخدمات المختلفة للوافدين من السودان| شاهد

" نماذج مشرفة " و " ملحمة عظيمة " هذه تعتبر أبسط الكلمات التي نطلقها على ما تقدمه أجهزة الدولة المصرية ، والمجتمع المدنى من خدمات متنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر عدسة " صدى البلد " ما يقدمه " العم سيد " ، وعدد من الشباب المتطوعين معه من خدمات للوافدين من السودان حيث يبادرون بإستضافة الأسر السودانية بترحيب وحفاوة كبيرة ، مع تقديم الدعم والمساندة لهم عند وصولهم لأسوان عبر المنافذ البرية ، وموقف كركر الدولى .

نماذج مشرفة

وقال سيد أحمد سليمان من قرية دابود النوبية ، والشهير " بالعم سيد " بأنه منذ 4 سنوات اعتدنا أن نقيم مبادرة بين شباب العاملين فى موقف كركر البرى الخاص بالسودانيين لتجهيز الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان المبارك ، والحمد لله مستمرين عليها.

وأشار إلى أنه شباب المبادرة بادروا بالتفكير في كيفية تقديم الخدمات المختلفة للوافدين إلى موقف كركر الدولى ، باعتباره أول محطة لوصولهم من السودان بعد دخولهم المنافذ الحدودية بقسطل وأرقين ، وقد نجحوا فى أن يتجمع حولهم عدد كبير من السودانيين وبدوا فى إعداد وجبات لهم ولأسرهم ومرافقيهم ، بجانب إعداد مشروبات ومنها مشروب الجبنة السودانية ، مع حفظ أمتعة وحقائب المسافرين أثناء عودتهم من السفر، ومنع استغلال سائقى الميكروباص لهم والتصدى لمحاولات رفع الأجرة .

وأوضح العم سيد بأنهم خصصوا مكان فى الموقف بالتنسيق مع محافظة أسوان ، وهو عبارة عن استراحة "قعدة عربى" ومطبخ لتوفير الوجبات واستراحة للمبيت ، وأنهم يتبادلون مع أشقائهم السودانيين الظروف الحالية ، معلقاً أنه "اللى فى جيبنا فى جيبهم"، وأتمنى تعميم مثل هذه المبادرات بجميع المحافظات ، وليس في أسوان فقط .

ملحمة عظيمة

وفى نفس السياق أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم تكليف الجهات التنفيذية بتهيئة الأجواء وتوفير كافة الإمكانيات بالموقف البرى الدولى بكركر لتقديم أوجه الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية فى احتواء تداعيات الأحداث الجارية بدولة السودان حيث تتم المتابعة دقيقة بدقيقة لأى مستجدات للتدخل الفورى معها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بإشراف من المحافظ شخصيًا تقوم بالمتابعة اللحظية للحد من أى محاولات لاستغلال الوافدين داخل الموقف الدولى بكركر بالتنسيق مع مسئولى المرور والمواقف والمختصين، وبالتوازى تم توفير مطبخ كامل بجميع التجهيزات لتقديم وجبات ساخنة وخفيفة للأخوة الأشقاء من السودانيين والمصريين وكافة الجنسيات، فضلًا عن توفير 8 محلات، وكافتيريا ومطعم لتقديم الخدمات المختلفة، وأيضًا تجهيز خزان من المياه المثلجة سعة 2000 لتر.