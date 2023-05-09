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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف عطية يعلن عن ترشيح أسوان لمسابقة عاصمة السياحة العربية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه جارى إعداد ملف كامل بشكل علمى وراقى من أجل فوز أسوان عاصمة للسياحة العربية يعتمد على إستثمار المزايا النسبية والمقومات المختلفة لجذب السائح العربى فى ظل تمتعها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها أسوان عبر العصور. 

جاء ذلك أثناء الإجتماع التنسيقى للإستعداد لهذا الحدث الهام برئاسة محافظ أسوان ، وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن ، بجانب مسئولى ومديرى الكيانات السياحية ، والأجهزة التنفيذية.

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السياحة العربية

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن محافظة أسوان أصبح لديها الخبرات التراكمية بعد مشاركتها فى العديد من المسابقات والمحافل الدولية والإقليمية ، وأيضاً فوزها بالعديد من الجوائز ، وهو الذى ساهم فى ترشيح وزارة السياحة والأثار لخوض مسابقة عاصمة السياحة العربية على مستوى الوطن العربى حيث سيتم العمل على إستيفاء وتحقيق كافة المعايير والإشتراطات المرجعية التى إعتمدتها المنظمة العربية للسياحة ، وهى إحدى منظمات جامعة الدول العربية. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم الوضع فى الإعتبار الإرتقاء بالمسارات والمزارات والمراسى والمعالم السياحية بجميع أنحاء المحافظة ، وتوافقها بيئياً ، وأيضاً مع الكود الخاص بحركة سير ذوى الهمم. 

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حزمة مشروعات 

وهو الذى يتواكب أيضاً مع تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات فى قطاعات البنية التحتية والتطوير والتجميل وتحديث منظومة النقل الداخلى للسيرفيس ، وأيضاً تنفيذ أكثر من 12 مشروع متعثر منذ 14 عام ، بجانب تنفيذ معدلات كبيرة فى مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر والتحول الرقمى ، والمحاور التنموية والكبارى والطرق لتصل محافظة أسوان للعالمية ، والنهوض بالمستوى الخدمى والتنموى. 

وأضاف أشرف عطية بأن أسوان تستحق أن تكون قبلة ومقصداً للسياحة العربية فى ظل حالة الإستقرار والأمن والآمان ، كما أن أسوان تشهد على مدار السنة إستضافة العديد من المهرجانات والبطولات والمسابقات ، والأحداث الرياضية والسينمائية والثقافية والفنية ، وغيرها من الفعاليات.

وتابع أنه في نفس الوقت هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل فى السياحات العلاجية والترفيهية والسفارى والصيد لإقامة مراكز متخصصة ، وأنشطة متنوعة فى هذه المجالات بما يتوافق مع تطلعات السائح العربى. 

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