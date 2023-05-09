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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقي وفد التنمية المحلية والاتصالات لعرض منظومة حصر أملاك الدولة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد ضم المهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية ، والمهندسة رحاب فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات ، والمهندس محمد موسى مدير المشروع بوزارة الإنتاج الحربى لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصر أصول الدولة ، وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون المثمر بين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الشأن. 

وتم خلال اللقاء مناقشة وعرض التكليفات الصادرة فى هذا الشأن لحصر أصول الدولة ، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة  ، وهو الذى سبقه اجتماع للوفد مع مديرى الإدارات والجهات المختصة بحصر أصول الدولة.

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 أملاك الدولة 

وأكد اللواء أشرف عطية على أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة والغير مستغلة والمؤجرة لزيادة موارد الدولة والمحافظة من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة ، حيث سيتم إستغلال هذه الموارد فى إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين فى كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.

وأشار أشرف عطية إلى أننا نعمل جميعاً فى أجهزة الدولة المختلفة من أجل خدمة المواطنين فى كافة القطاعات وتلبية إحتياجاتهم من خلال التوسع في إنشاء المدارس والمستشفيات ومجميع المواقع الخدمية بكافة أنواعها بالشكل الذي يساهم في  دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، وهو الذي يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة .

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جهود وأنشطة 

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه جارى إعداد ملف كامل بشكل علمى وراقى من أجل فوز أسوان عاصمة للسياحة العربية يعتمد على إستثمار المزايا النسبية والمقومات المختلفة لجذب السائح العربى فى ظل تمتعها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها أسوان عبر العصور. 

جاء ذلك أثناء الإجتماع التنسيقى للإستعداد لهذا الحدث الهام برئاسة محافظ أسوان ، وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن ، بجانب مسئولى ومديرى الكيانات السياحية ، والأجهزة التنفيذية. 

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