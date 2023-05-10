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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشدد على إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

مواقف السيارات بأسوان
مواقف السيارات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، مع رؤساء المراكز والمدن ، وأيضاً مديرى المرور والمواقف والتموين تنظيم و تكثيف الحملات على المواقف للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وذلك استمراراً للجهود المبذولة من أجهزة محافظة أسوان، لفرض السيطرة على مواقف السيرفيس وكافة خطوط السير الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى.

 

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التعريفة الجديدة 

وبناءاً على المطالب والشكاوى الجماهيرية التي وردت لمحافظ أسوان ، والخاصة بقيام سائقى سيارات السيرفيس العاملة على خط سير ( موقف الأقاليم / السيل غرب ) بعدم إستكمال المسافة لهذا الخط والتي يصل طولها إلى 6 كم ، ومخالفتهم لضوابط تعريفة الأجرة المخصصة لهذا الخط بقيمة 2،50 جنيه ، وذلك بإنهاء حركة السيرفيس عند حديقة السلام في منتصف المسافة.

فقد أعطى المحافظ توجيهاته لمسئولى المرور والمواقف بعمل تجزئة للتعريفة المقررة لخط سير ( موقف الأقاليم / السيل غرب ) إلى نصفين لتصبح بقيمة 1.25جنيه من موقف السيل غرب وحتى حديقة السلام ، ثم دفع نفس القيمة من حديقة السلام وحتى موقف الأقاليم دون عمل موقف خاص لسيارات السيرفيس بجوار حديقة السلام. 

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إجراءات رادعة

وشدد محافظ أسوان، على الإلتزام بالتعريفة المدرجة في الملصقات " الإستيكرات" بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في ظل التنبيه على سائقى سيارات الأجرة، بالإلتزام بخطوط السير المحددة، والتعريفة المقررة ، وكذلك التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة إستغلال ، والعمل على رصد وإرسال المخالفات على الخط الساخن ١١٤ ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 و 01278655167  ، و 01091565955 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة ، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 .

والتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد ضم المهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية ، والمهندسة رحاب فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات ، والمهندس محمد موسى مدير المشروع بوزارة الإنتاج الحربى لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة. 

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصر أصول الدولة ، وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون المثمر بين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الشأن. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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