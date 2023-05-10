محافظ أسوان يكلف مساعديه بمتابعة الجهود المبذولة لتقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء السودانيين

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ بالإشراف على الخدمات المقدمة للوافدين داخل الموقف البرى الدولى بكركر ، الذى يشهد في نفس الوقت متابعة ميدانية من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة للجهود المستمرة على مدار اليوم للتيسير والتسهيل على القادمين من السودان من خلال الحافلات وذلك بتذليل العقبات، وتوفير الخدمات الصحية والغذائية ومياه الشرب ووسائل النقل ، وكذا الخدمات الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أو غيرها من الخدمات.

يأتي ذلك في إطار تواصل أجهزة الدولة المصرية جهودها المكثفة لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

الوافدين من السودان

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم أيضاً تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة العميد ياسر عبد الشافى بمواصلة التواجد الميدانى للإطمئنان على توفير الخدمات بمعبرى أرقين وقسطل ، وتذليل أى معوقات أولاً بأول ، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بالإشراف ميدانياً بنوبتجيات ثابتة على ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة فى كافة الإتجاهات بالمعابر البرية والموقف الدولى البرى بكركر .

وفى نفس السياق قامت السفيره نيفين الحسينى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر التابعة للأمم المتحدة بتفقد معبرى قسطل وآرقين برفقه السكرتير العام المساعد للمحافظة للتعرف على منظومة العمل داخل المنفذ ، وتقديم المساعدات للأشقاء السودانيين أو للوافدين من المصريين والجنسيات المختلفة .

جهود مكثفة

في الوقت نفسه يقوم مركز أبن النيل للإغاثة والدعم الإنسانى بتقديم الدعم اللوجستى على طريق أسوان / أبو سمبل البرى لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للوافدين حيث تم تسليم ثلاجة ديب فريزر لعيادة الهلال الأحمر بمعبر قسطل لتبريد المياه ، وحفظ بعض الأدوية والأمصال .

كما تم توفير 10 مظلات ومقاعد لحماية الوافدين من إرتفاع درجة حرارة الشمس ، بالإضافة إلى قيام متطوعى الشباب والرياضة بموقف كركر الدولى بتقديم الخدمات المختلفة ، ليتكامل ذلك مع القيام برفع المخلفات والإشغالات بالموقف ، وأيضاً تركيب كشافات الليد بأعمدة الأنارة بمدخل الموقف ، تواكباً مع تقديم الخدمات الصحية والدعم النفسى للوافدين ، وغيرها من الخدمات الأخرى .