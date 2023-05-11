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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب خطوط الفايبر لتقديم الاتصالات والإنترنت داخل 13 قرية في أسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم تركيب خطوط الفايبر لتقديم خدمات الإتصالات والإنترنت، بنسبة 100 % داخل 13 قرية من القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف محافظ أسوان خلال لقاءه بالمهندس محمد نصر الدين ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أنه تم مناقشة معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 ".

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الإتصالات والإنترنت

وأشار المحافظ إلى أنه جارى العمل بنسبة 50 % داخل 87 قرية ، وهو الذى يتوازى مع تقوية شبكات الاتصالات في المناطق النائية وعلى الطرق السريعة ، فضلاً عن المواقع التي تشهد توسعات عمرانية جديدة.

وأوضح اللواء أشرف عطية أنه في بشرى سارة للمنتفعين بالوحدات السكنية للإسكان المتميز بحى اللوتس بالعقاد سيتم تقديم عروض مجانية للمتعاقدين مع الشركة المصرية للاتصالات طبقاً للاتفاق الذى تم مع الرئيس التنفيذى للشركة منها خطوط محمول وباقات للإنترنت ، وأخرى لبث المحطات التلفزيونية الفضائية وغيرها من الخدمات الرقمية ، علاوة على تقديم تسهيلات في الدفع عند التعاقد منها التقسيط على مدار عام لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وكان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمهندس محمد نصر الدين ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للإتصالات، فى حضور نواب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء، وللشئون الفنية والتجارية للشئون والمالية، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات الموارد البشرية ، والدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ.

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خدمات واى فاى

وأعلن أشرف عطية عن الإتفاق على تقديم خدمة الواى فاى مجاناً للإنترنت فائق السرعة للأفواج السياحية والزائرة والمواطنين بالسوق السياحى وميدان المحطة والمواقع والحدائق بواجهة المدينة ، والتي شهدت تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بهدف ربط السائح بتطبيقات تكنولوجية حديثة تتضمن الترحيب به وتعريفه بالمعالم والمقومات السياحية لأسوان للتسويق والترويج السياحى لها.

وأشار أشرف عطية إلى أن التوسع في توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت تستهدف زيادة نسب التسويق الإلكترونى للمنتجات الأسوانية من الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتالي زيادة فرص العمل وتحسين الدخل اللإقتصادى للأسر والأفراد.

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