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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: برامج توعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء الذكية بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين للمشاركة فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تنظم اللجنة التنفيذية للمبادرة غداً مؤتمر تدريبى للتوعية والتعريف بأهداف المبادرة ومعاييرها ، بالإضافة إلى إستعراض أساليب وآليات التجهيز والإستعداد للتحفيز وتوسيع الإقبال والمشاركة فى هذه المبادرة الوطنية الرائدة من خلال تقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية (https://www.sgg.eg) .

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن فتح باب التقدم والمشاركة فيها خلال الفترة من أول شهر أبريل الماضى وحتى نهاية مايو الحالى ، وهو الذى يتواكب مع حرص المحافظة على إطلاق موقع إلكترونى مخصص لإستعراض كافة المحاور الرئيسية الخاصة بالمبادرة وإتاحة الفرصة للمتابعة والتعرف على آخر المستجدات والتدريبات التى يتم عقدها بالمحافظة من خلال موقع محافظة أسوان (http://green.aswan.gov.eg).

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المشروعات الخضراء الذكية

والجدير بالذكر بأن المبادرة تهدف للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف ، مع وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج .

بجانب تحقيق أهداف مصر فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع ، مع تعظيم إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، بالإضافة إلى نشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخى وقدرات التكنولوجيا الحديثة ، فضلاً عن تمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة ، وإدماج كافة أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى .

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جهود وأنشطة

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ بالإشراف على الخدمات المقدمة للوافدين داخل الموقف البرى الدولى بكركر .

والذى يشهد في نفس الوقت متابعة ميدانية المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة للجهود المستمرة على مدار اليوم للتيسير والتسهيل على القادمين من السودان من خلال الحافلات وذلك بتذليل كافة العقبات ، وتوفير الخدمات الصحية والغذائية ومياه الشرب ووسائل النقل ، وكذا الخدمات الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أو غيرها من الخدمات الأخرى .

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