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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان ترسم البسمة على وجوه الأيتام وذوي الهمم بالمحافظة

جانب من الحفل
جانب من الحفل

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جامعة أسوان الاحتفال بيوم اليتيم ، والذى شارك فيه 50 يتيماً و60 من ذوي الهمم وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسؤل إتحاد أيتام محافظة أسوان ، ومسؤول اتحاد ذوي الهمم .

وأكد نائب رئيس الجامعة علي أن هذا الاحتفال يأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي والعمل علي مراعاة البعد الإنساني ، ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام الاحتفال بيوم اليتم ، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة والموارد الطبيعية تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان حيث قامت بتنظيمها أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع رعاية الطلاب المركزية بالجامعة .

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يوم اليتيم

وقد حضر فعاليات حفل التكريم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية، والدكتور أحمد عبد الصادق رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة أسوان ، وعدد من الجمعيات الاهلية بأسوان، فيما أشرف علي التنظيم حاتم يسري مدير عام رعاية الطلاب المركزية بالجامعة ، ورعاية شباب كلية الخدمة الاجتماعية ، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر كلية الخدمة الاجتماعية إسراء مصطفي قدري احمد ، وتم توزيع بعض الهدايا التحفيزية لهم لدعمهم المعنوي، وذلك من أجل تعزيز الانتماء والولاء لدي الوطن.

هذا وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد القافلة الطبية بمستشفى دراو المركزى ، والذى ضم ناريمان الرفاعى أمين عام التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن ، وعمر الجهينى رئيس قطاع خدمة المواطنين بالحزب ، والدكتور سامح عرب مسئول مؤسسة " روتار إكت كمبيت " بالإسكندرية ، وأيضاً ياسين عبد الصبور أمين عام الحزب بأسوان ، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى ، والدكتور طارق ثروت مدير عام مستشفى دراو المركزى .

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جهود وأنشطة

ويأتي ذلك استكمالا للجهود التى تقوم بها المحافظة مع شركاء التنمية لتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والبسطاء من المرضى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

حيث ينظم هذه القافلة الطبية على مدار 4 أيام ، والتى تضم 33 طبيبا فى التخصصات العلاجية المختلفة ، وكذا أطقم الفنيين من التمريض والمعامل والإداريين حزب حماة الوطن بالتنسيق مع مؤسسة " روتار إكت كمبيت " ، فضلاً عن مديرية الصحة بأسوان .

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