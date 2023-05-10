محافظ أسوان: خدمة واي فاي مجانية للأفواج السياحية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمهندس محمد نصر الدين ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للإتصالات، فى حضور نواب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء، وللشئون الفنية والتجارية للشئون والمالية، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات الموارد البشرية ، والدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ.

وأعلن أشرف عطية عن الإتفاق على تقديم خدمة الواى فاى مجاناً للإنترنت فائق السرعة للأفواج السياحية والزائرة والمواطنين بالسوق السياحى وميدان المحطة والمواقع والحدائق بواجهة المدينة ، والتي شهدت تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بهدف ربط السائح بتطبيقات تكنولوجية حديثة تتضمن الترحيب به وتعريفه بالمعالم والمقومات السياحية لأسوان للتسويق والترويج السياحى لها.

الأفواج السياحية

وأشار أشرف عطية إلى أن التوسع في توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت تستهدف زيادة نسب التسويق الإلكترونى للمنتجات الأسوانية من الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتالي زيادة فرص العمل وتحسين الدخل اللإقتصادى للأسر والأفراد.

وأضاف محافظ أسوان أن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء زيارته للمحافظة تضمنت التدريب التقنى والإقتصادى والذى يستهدف الشباب لتأهيلهم من خلال التدريب على تقنيات الألياف الضوئية لتوفير فرص العمل المختلفة ، ولاسيما في مجال العمل الحر ، بجانب تدريب 3 آلاف آخرين للعمل على نشر ثقافة التعليم الرقمى ، فضلاً عن تدريب ألف سيدة في مجال ريادة الأعمال من أصحاب المشغولات اليدوية للعمل على تسويق منتجاتهم بالشكل المطلوب.

تكثيف التوعية

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين للمشاركة فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تنظم اللجنة التنفيذية للمبادرة غداً مؤتمر تدريبى للتوعية والتعريف بأهداف المبادرة ومعاييرها ، بالإضافة إلى إستعراض أساليب وآليات التجهيز والإستعداد للتحفيز وتوسيع الإقبال والمشاركة فى هذه المبادرة الوطنية الرائدة من خلال تقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية (https://www.sgg.eg) .

وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن فتح باب التقدم والمشاركة فيها خلال الفترة من أول شهر أبريل الماضى وحتى نهاية مايو الحالى ، وهو الذى يتواكب مع حرص المحافظة على إطلاق موقع إلكترونى مخصص لإستعراض كافة المحاور الرئيسية الخاصة بالمبادرة وإتاحة الفرصة للمتابعة والتعرف على آخر المستجدات والتدريبات التى يتم عقدها بالمحافظة من خلال موقع محافظة أسوان (http://green.aswan.gov.eg).