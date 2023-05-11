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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: توريد محصول القمح بنسبة 43% خلال موسم الحصاد الحالي

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على توريد 81 ألفا و941 طنا بنسبة 43% من إجمالى المستهدف توريده بواقع 191 ألف طن من محصول القمح بالصوامع والشون والبناكر والهناجر سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 .

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محصول القمح

توريد محصول القمح بأسوان

جاء ذلك أثناء عرض المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان لجهود المديرية بالتعاون مع الجهات المختصة على محافظ أسوان والذى شدد على ضرورة مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.

ومن جانبه، أشار المهندس خالد أبو القاسم إلى أن اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد ، وتحفيزهم وتشجيعهم ، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد .

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توريد القمح

توريد محصول القمح بأسوان

وأضاف خالد أبو القاسم إلى أن توريد الأقماح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن ، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة  35 ألف طن وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 ألف و 820 فدان تقريباً سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للإستصلاح الزراعى بإستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعين.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أنه تم تركيب خطوط الفايبر لتقديم خدمات الإتصالات والإنترنت، بنسبة 100 % داخل 13 قرية من القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

توريد محصول القمح بأسوان
توريد محصول القمح بأسوان
توريد محصول القمح بأسوان
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