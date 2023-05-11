محافظ أسوان: الإسراع بمعدلات تنفيذ ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا مع العميد عصام محمد على مسئول الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات بأسوان، بجانب مسئولي الشركة المنفذة للمشروع، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات .

ويأتي ذلك فى إطار سعى المحافظة والمتابعة الجادة للإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كم ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة.

ممشى أهل مصر

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بنسب إنجاز هذا المشروع الكبير على أرض الواقع من خلال تحقيق معدلات تنفيذ ببرنامج زمنى مضغوط للوصول إلى إنهاء المرحلة الأولى من المشروع لتطوير وتجميل كورنيش النيل القديم فى المستوى السطحى منه، والذى يشمل طريق الكورنيش بطول 4 كم، بجانب الأرضيات والمشايات والبلدورات للأرصفة، وأيضاً البلكونات والبرجولات والمقاعد والأسوار، بالإضافة إلى الجزيرة الوسطى والزراعات والإنارة واللوحات الإعلانية وغيرها.

وأكد المحافظ ضرورة أن يتزامن ذلك مع الإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلة الثانية بالمستوى الثانى، والتي تشمل أماكن الجلوس والتمتع بالبانوراما الجمالية للنيل والجزر والبر الغربى، علاوة على الكافيهات والبازارات والمحلات، فضلاً عن الممشى الزجاجى بالمستوى الثالث للإستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة.

وأشار أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بطول 9 كم بكورنيش النيل الجديد تواكباً مع تحقيق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة حيث تم إستخدام المواد المحجرية المحلية فى المشروعيين، وخاصة الجرانيت والرخام، مع التشكيلات التصميمية ذات طابع تراثى يعبر عن أصالة وتاريخ أسوان العريق.

أنشطة وجهود

ولفت المحافظ إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة لطريق كورنيش إدفو بطول 2 كم، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد داخل المدينة.

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتورة رحاب على رئيس فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأسوان، والتابعة لرئاسة الجمهورية وذلك فى حضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة.