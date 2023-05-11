عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: الإسراع بمعدلات تنفيذ ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  اجتماعا مع العميد عصام محمد على مسئول الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات بأسوان، بجانب مسئولي الشركة المنفذة للمشروع، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات .

 

ويأتي ذلك فى إطار سعى المحافظة والمتابعة الجادة للإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كم ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة.

 

لتثبيت أسعار اللحوم..محافظ أسوان: التنسيق مع وزير التموين لتقديم التسهيلات للمربين والجزارين وتجارالماشية

محافظ أسوان يلتقي رئيس فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

ممشى أهل مصر

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بنسب إنجاز هذا المشروع الكبير على أرض الواقع من خلال تحقيق معدلات تنفيذ ببرنامج زمنى مضغوط للوصول إلى إنهاء المرحلة الأولى من المشروع لتطوير وتجميل كورنيش النيل القديم فى المستوى السطحى منه، والذى يشمل طريق الكورنيش بطول 4 كم، بجانب الأرضيات والمشايات والبلدورات للأرصفة، وأيضاً البلكونات والبرجولات والمقاعد والأسوار، بالإضافة إلى الجزيرة الوسطى والزراعات والإنارة واللوحات الإعلانية وغيرها.

 

وأكد المحافظ ضرورة أن يتزامن ذلك مع الإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلة الثانية بالمستوى الثانى، والتي تشمل أماكن الجلوس والتمتع بالبانوراما الجمالية للنيل والجزر والبر الغربى، علاوة على الكافيهات والبازارات والمحلات، فضلاً عن الممشى الزجاجى بالمستوى الثالث للإستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة.

 

وأشار أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بطول 9 كم بكورنيش النيل الجديد تواكباً مع تحقيق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة حيث تم إستخدام المواد المحجرية المحلية فى المشروعيين، وخاصة الجرانيت والرخام، مع التشكيلات التصميمية ذات طابع تراثى يعبر عن أصالة وتاريخ أسوان العريق.

 

أنشطة وجهود

ولفت المحافظ إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة لطريق كورنيش إدفو بطول 2 كم، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد داخل المدينة.

 

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتورة رحاب على رئيس فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأسوان، والتابعة لرئاسة الجمهورية وذلك فى حضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن جدري القرود

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

صفقة سوبر.. هل يتعاقد الزمالك مع نجمه السابق ومحبوب جماهيره؟

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

التضامن: توعية 1000 أسرة في المرحلة الأولى بالاكتشاف المبكر للإعاقة

بعد هجوم غزة المفاجئ.. سقوط صاروخ على منزل جنوب تل أبيب| فيديو

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

وصول العينات..الصين تبدأ في تنفيذ أولى خطوات إمكانية البناء على سطح القمر

رئيس الوزراء يوجّه بتسريع خروج شحنات الأدوية والمستلزمات من الموانئ

شذى هاني: إتاحة المرافق لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ