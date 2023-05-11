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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتثبيت أسعار اللحوم..محافظ أسوان: التنسيق مع وزير التموين لتقديم التسهيلات للمربين والجزارين وتجارالماشية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم التواصل مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمربين والجزارين وتجار الماشية لصرف الردة الخشنة من المطاحن وذلك فى إطار جهود المحافظة لإحكام السيطرة على الأسعار وضبط منظومة البيع والشراء فى الأسعار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

وقال المحافظ بأنه سيتم عقد إجتماع عاجل بين ممثلى المربين والجزارين ، واللجنة الإشرافية التى تم تشكيلها من مديرى التموين والطب البيطرى والزراعة والمطاحن ، وبإشراف من السكرتير العام المساعد للمحافظة لوضع الضوابط اللازمة لضمان حصول المربين على الكميات المحددة طبقاً لقرار وزير التموين للحد من التلاعب لصالح ضعاف النفوس من التجار مما يساهم بدوره فى تثبيت سعر كيلو اللحوم البلدية .

 

تثبيت أسعار اللحوم

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان مع ممثلى المربين حيث أشار المحافظ إلى أنه بالتوازى تم التواصل مع اللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل الحصول على حصة من اللحوم السودانية تكفى الإحتياجات اليومية للمواطنين ببيعها بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة بمختلف أنحاء المحافظة  .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن ذلك يتزامن مع أهمية طرح كميات من اللحوم البرازيلية والدواجن بالمجمعات الإستهلاكية لتحقيق التوازن فى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك . 

وكان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتورة رحاب على رئيس فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بأسوان ، والتابعة لرئاسة الجمهورية وذلك فى حضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة .

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جهود وأنشطة

ويأتي ذلك فى إطار الإستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقد تناول اللقاء المتابعة الجارية لمعايير وإشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام ، ثم ممارسة الدور الرقابى عليها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية والتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، مع متابعة منظومة التدريب العملى للأطقم الطبية للتأكد من تأهيلها بالشكل المطلوب حيث سيتم ذلك بإشراف هيئة الرقابة والإعتماد برئاسة الدكتور أحمد طه .

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