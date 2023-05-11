تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات وتكثيف أعمال النظافة بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بالشوارع والميادين والطرق والمحاور المرورية المختلفة.

وفى هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، 25 قرار لإزالة التعديات بمساحة 7675 م2 ، منها 15 قرار إزالة على أراضى الدولة بمساحة 2950 م2 ، بجانب 10 قرارات إزالة لتعديات على أراضى زراعية بمساحة 4725 م2.

إزالة التعديات

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق، أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتند بالطريق المؤدى إلى مطلع كوبرى السيل الجديد بنطاق حى جنوب مما ساهم فى توسعة الطريق أمام مداخل ومخارج الكوبرى.

ونظمت الوحدة المحلية أيضاً حملة للتفتيش على المحلات بنطاق حى جنوب ، بمشاركة مسئولى الرخص والفنيين بالحى ، مدعمين بالمعدات والمستلزمات المختلفة حيث إستهدفت الحملة رفع بعض الإشغالات ، مع تشميع مخزن مخالف بالمنطقة الصناعية القديمة ، والتفتيش على المحلات بمناطق كسر الحجر ، والمدينة الصناعية القديمة ، وطريق السادات.

وفى السياق تابعت الوحدة المحلية بمدينة الرديسية رفع أطنان من القمامة والأتربة والمخلفات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين والمناطق السكنية وسوق المدينة ، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السباعية بتنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات بواقع 20 طن تراكمات ، ومخلفات زراعية بمحيط منطقة المستشفى ، وكذا الطريق الرئيسى ، وأيضاً طريق شركة النصر للتعدين .

جهود وأنشطة

وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى اللواء إيهاب خضر لاستعراض مشروعات الصرف الصحى بالمرحلة الأولى داخل 79 قرية مدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، بجانب عرض مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023.

وخلال اللقاء الذى حضره المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة بأسوان ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة ، بجانب مسئولى الهيئة قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار ، وللواء إيهاب خضر ، وفريق العمل على جهودهم الملموسة فى تنفيذ العديد من المشروعات على أرض أسوان سواء فيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو غيرها من المشروعات الأخرى .