عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات وتكثيف أعمال النظافة بأسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بالشوارع والميادين والطرق والمحاور المرورية المختلفة.

وفى هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، 25 قرار لإزالة التعديات بمساحة 7675 م2 ، منها 15 قرار إزالة على أراضى الدولة بمساحة 2950 م2 ، بجانب 10 قرارات إزالة لتعديات على أراضى زراعية بمساحة 4725 م2.

محافظ أسوان: توريد محصول القمح بنسبة 43% خلال موسم الحصاد الحالي

تركيب خطوط الفايبر لتقديم الاتصالات والإنترنت داخل 13 قرية في أسوان

إزالة التعديات

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق، أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتند بالطريق المؤدى إلى مطلع كوبرى السيل الجديد بنطاق حى جنوب مما ساهم فى توسعة الطريق أمام مداخل ومخارج الكوبرى.

ونظمت الوحدة المحلية أيضاً حملة للتفتيش على المحلات بنطاق حى جنوب ، بمشاركة مسئولى الرخص والفنيين بالحى ، مدعمين بالمعدات والمستلزمات المختلفة حيث إستهدفت الحملة رفع بعض الإشغالات ، مع تشميع مخزن مخالف بالمنطقة الصناعية القديمة ، والتفتيش على المحلات بمناطق كسر الحجر ، والمدينة الصناعية القديمة ، وطريق السادات.

وفى السياق تابعت الوحدة المحلية بمدينة الرديسية رفع أطنان من القمامة والأتربة والمخلفات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين والمناطق السكنية وسوق المدينة ، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السباعية بتنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات بواقع 20 طن تراكمات ، ومخلفات زراعية بمحيط منطقة المستشفى ، وكذا الطريق الرئيسى ، وأيضاً طريق شركة النصر للتعدين .

جامعة أسوان ترسم البسمة على وجوه الأيتام وذوي الهمم بالمحافظة

أشرف عطية يعلن عن ترشيح أسوان لمسابقة عاصمة السياحة العربية

جهود وأنشطة

وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى اللواء إيهاب خضر لاستعراض مشروعات الصرف الصحى بالمرحلة الأولى داخل 79 قرية مدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، بجانب عرض مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023.

وخلال اللقاء الذى حضره المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة بأسوان ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة ، بجانب مسئولى الهيئة قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار ، وللواء إيهاب خضر ، وفريق العمل على جهودهم الملموسة فى تنفيذ العديد من المشروعات على أرض أسوان سواء فيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو غيرها من المشروعات الأخرى .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

استمارة 6 .. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

مفاجأة.. جريمة وراء مقتل زوجين في حريق شقة العمرانية

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق| فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: توريد محصول القمح بنسبة 43% خلال موسم الحصاد الحالي

ترشيحاتنا

طبنجات وبنادق .. الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح بالشرقية

لو مرتبك قليل.. أحدث موبايل سامسونج بـ 3399 جنيه

ميزانية الدولة| 33% زيادة في الحماية الاجتماعية.. 358 مليار جنيه للأجور.. و96 مليارا للسلع التموينية

الاحتلال يتباهى بعدم صدور قرار إدانة من مجلس الأمن بسبب عملية غزة

قرار عاجل من إدارة صفحة الحوار الوطني على فيسبوك

تأهل نور الشربيني لنهائي بطولة العالم للإسكواش للسيدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ