في حملة مكبرة بأسوان .. إزالة 645 حالة إشغال وتحرير 32 محضرا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات بنطاق أحياء غرب وشرق وجنوب شملت شوارع أبطال التحرير وسعد زغلول والسودانية والسوق السياحى القديم ، بحانب السيل الجديد وكسر الحجر .

ويأتي ذلك إستكمالاً للجهود المتواصلة بنطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن يتم تكثيف أعمال إزالة الإشغالات والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، مع تسهيل حركة المارة والمشاه داخل الشوارع والمناطق والأحياء السكنية والأسواق وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

إزالة الإشغالات

حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع 645 حالة إشغال ، بجانب تحرير 32 محضر إشغال ، وقد شارك فى فعاليات الحملة شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير ، وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والمستلزمات المختلفة ، وتم مصادرة المضبوطات ، وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية ، مع إهداء الخضروات والفاكهة لدور الرعاية الإجتماعية .

وكان قد كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم التواصل مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمربين والجزارين وتجار الماشية لصرف الردة الخشنة من المطاحن وذلك فى إطار جهود المحافظة لإحكام السيطرة على الأسعار وضبط منظومة البيع والشراء فى الأسعار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقال المحافظ بأنه سيتم عقد إجتماع عاجل بين ممثلى المربين والجزارين ، واللجنة الإشرافية التى تم تشكيلها من مديرى التموين والطب البيطرى والزراعة والمطاحن ، وبإشراف من السكرتير العام المساعد للمحافظة لوضع الضوابط اللازمة لضمان حصول المربين على الكميات المحددة طبقاً لقرار وزير التموين للحد من التلاعب لصالح ضعاف النفوس من التجار مما يساهم بدوره فى تثبيت سعر كيلو اللحوم البلدية .

جهود وأنشطة

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان مع ممثلى المربين حيث أشار المحافظ إلى أنه بالتوازى تم التواصل مع اللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل الحصول على حصة من اللحوم السودانية تكفى الإحتياجات اليومية للمواطنين ببيعها بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة بمختلف أنحاء المحافظة .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن ذلك يتزامن مع أهمية طرح كميات من اللحوم البرازيلية والدواجن بالمجمعات الإستهلاكية لتحقيق التوازن فى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك .