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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتجهيز ملف لتعزيز فرص فوز المحافظة بلقب عاصمة السياحة العربية

السياحية العربية
السياحية العربية بأسوان

 أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بتجهيز ملف متكامل يساهم فى تعزيز فرص فوز أسوان بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2024 بأن تكون عناصر الملف متميزة ، وقادرة على إبراز المقومات السياحية والبيئية والتنموية والإستثمارية ، مع إظهار المزايا النسبية التى تتمتع بها أسوان لجذب السائح العربى ، وخاصة فى ظل تفردها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها أسوان عبر العصور .

وأكد المحافظ على أن الملف سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات السنوية التى تنظمها المحافظة ، وغيرها من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى ، وخاصة سباقات ومهرجانات الفروسية والمرماح والهجن ، وأيضاً الصيد والسفارى ، ومراقبة الطيور ، بالإضافة إلى مهرجان سينما أفلام المرأة ، والثقافة والفنون الشعبية ، فضلاً عن المهرجانات الرياضية والشبابية والبيئية والترفيهية .

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السياحية العربية

السياحية العربية بأسوان

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم الوضع فى الإعتبار الإرتقاء بالمسارات والمزارات والمراسى والمعالم السياحية ، والمحميات الطبيعية بجميع أنحاء المحافظة ، وتوافقها مع الكود الخاص بحركة سير ذوى الهمم ، وهو الذى يتواكب أيضاً مع تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات التي تصب في صالح جذب المزيد من السياحة العربية ، ولاسيما في مجال السياحة العلاجية والبيئية .

وأضاف أشرف عطية بأن أسوان تستحق أن تكون قبلة ومقصداً للسياحة العربية فى ظل حالة الإستقرار والأمن والآمان ، كما أن هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل فى السياحات العلاجية والترفيهية والسفارى والصيد لإقامة مراكز متخصصة فى الخدمات السياحية ، وأنشطة متنوعة فى هذه المجالات بما يتوافق مع تطلعات السائح العربى .

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جهود وأنشطة

السياحية العربية بأسوان

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لأبنته الطالبة إسراء محمد سيد بمدرسة النور للمكفوفين " بالمرحلة الإعدادية " التابعة لإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "مستوى أول" للعام الدراسى 2022/2023 ، وذلك نظراً لنجاحها وتفوقها فى حفظ القرآن الكريم كاملاً ، بالإضافة إلى الأربعين النووية .

وأثنى اللواء أشرف عطية على جهود مسئولى إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ، وأيضاً للمشرفين القائمين على تدريب الطلاب وكافة المشاركين فى تأهيل أبناء أسوان وتجهيزهم للمنافسة فى المسابقات المختلفة ، وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى حصد العديد من المراكز المتقدمة والميداليات والكؤوس على مستوى الجمهورية ، مقدماً التهنئة أيضاً لأسرة الطالبة إسراء التى تعتبر نموذجاً مشرف يحتذى به ، ومثل أعلى لجميع الطلاب .

السياحية العربية بأسوان
السياحية العربية بأسوان
السياحية العربية بأسوان
السياحية العربية بأسوان
السياحية العربية بأسوان

 

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