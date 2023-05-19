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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

16ألف و305 طالب وطالبة

تعليم أسوان: بدء الامتحانات العملية والمعملية بالدبلومات الفنية .. غدا

امتحانات
امتحانات

أعلن عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان انطلاق الامتحانات العملية والمعملية "دور أول" لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022- 2023، غدا السبت حيث يؤدى الطلاب امتحانهم "بنظام الدفعات".

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امتحانات 

أشار “لطفي” في تصريحات له، إلى أن إجمالى عدد الطلاب بلغ 16 ألف و 305 طالب "نظام 3 و 5 سنوات"، موزعين داخل 69 لجنة على مستوى المديرية.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية أنهت جميع استعداداتها الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، حيث تم تجهيز (اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع) لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب وزملائنا المنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأكد أنه تم تطهير وتعقيم جميع اللجان البالغ عددها 69 لجنة على مستوى المحافظة بواقع (33 لجنة صناعى نظام 3سنوات - 7 لجان صناعى إعداد مهنى - لجنة صناعى نظام 5سنوات - 19 لجنة تجارى نظام 3 سنوات - لجنة تجارى نظام 5 سنوات - لجنتان فندقى نظام 3سنوات - لجنة واحدة فندقى نظام 5 سنوات - 4 لجان زراعى نظام ٣سنوات - لجنة واحدة تعليم مزدوج).

ووزعت اللجان كالتالى: (23 لجنة بإدارة أسوان التعليمية - 5 لجان بإدارة دراو التعليمية - 7 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية- 12 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية- 22 لجنة بإدارة إدفو التعليمية). 

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الدبلومات الفنية

وأضاف وكيل الوزارة أنه كما تم الانتهاء من أعمال النظافة والتطهير لجميع الإستراحات المخصصة للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها ٤٠ استراحة بواقع (٧ استراحات بإدارة أسوان - ٨ استراحات بإدارة نصر النوبة - ٣ استراحات بإدارة دراو - ٩ استراحات بإدارة كوم امبو - ١٣ استراحة بإدارة إدفو). وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (أسرة ومشتملاتها - بوتجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه...إلخ) التى تضمن للسادة المنتدبين إقامة كريمة. كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة ٦ خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا وذلك برئاسته، وأضاف أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الاسعاف - التأمين الصحى - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

وأشار إلى أن الامتحانات العملية والمعملية تستمر خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري، على أن تستأنف عقب الامتحانات النظرية التى تنطلق 27 مايو وتنتهى 8 يونيه وفق الجداول المعتمدة التى اعلنتها الوزارة، متمنياً التوفيق والسداد لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات. 

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