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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يونيسيف ومنظمة الهجرة والأغذية العالمي في زيارة لمديرية تعليم أسوان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

إستقبل عبد الكريم لطفى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان وفداً ضم ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف " والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمى ومؤسسة أم حبيبة للتنمية ، وهم الدكتورة أميرة فؤاد ، والدكتورة هايدى شكرى ، ونهال عبد الوهاب ، وزينب عبدالمنعم.

وأعرب عبد الكريم لطفى عن تقديره للدور الذى تقوم به هذه المؤسسات من خلال بروتوكولات التعاون مع وزارة التربية والتعليم فى دعم جودة التعليم من خلال البرامج التنموية المشتركة والتى يتم تنفيذها على مدار سنوات .

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اليونيسيف

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع قيادات مديرية التربية والتعليم ، ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة ، بحضور اللواء يسرى عبد الله مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية .

 وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بوزير التربية والتعليم ، والوفد المرافق لهم لزيارة أسوان لإفتتاح وتفقد عدد من الصروح التعليمية التى تم ويتم تنفيذها فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى يقدم فى كل لحظة كافة أوجه الدعم اللامحدود فى مختلف قطاعات العمل العام ، وخاصة للإرتقاء بجودة التعليم فى مصر لتصبح فى مصاف الدول المتقدمة .

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جهود تعليمية

وأكد المحافظ على أننا نحن الآن نجنى ثمار ذلك ، بإنجاز العديد من المشروعات فى المجالات والقطاعات المختلفة سواء المتعلقة بالإحلال والتجديد للبنية التحتية ، والتطوير والتجميل والتحديث وأيضاً مشروعات المبادرات الرئاسية " حياة كريمة " ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل ، بالإضافة إلى مشروعات تحيا مصر ، وكذا الخطة الإستثمارية الموحدة ، علاوة على التوسع فى جذب الإستثمارات  ، وغيرها الكثير والكثير ، كما أن أسوان تصدرت خلال السنوات الأخيرة المراكز المتقدمة ، وحصلت على الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية ، ولاسيما فى المجال التعليمى ، ومنها على سبيل المثال جائزة المدن التعليمية من منظمة اليونسكو.

وأشار أشرف عطية إلى أن القطاع التعليمى داخل محافظة أسوان يعمل فيه الجميع على قلب رجل واحد بجد وإجتهاد وإخلاص وتفانٍ فى العمل ، سواء فى مديرية التربية والتعليم ، أو بهيئة الأبنية التعليمية ، فالكل داخل المجتمع الأسوانى يعمل لخدمة ومصلحة الوطن ، ولتحقيق الصالح العام ، موضحاً إلى أن ذلك ساهم ذلك فى إنتظام العملية التعليمية داخل مختلف مدارس المحافظة بمراحلها التعليمية المتعددة ، وبالتالى إنتظام أبنائنا الطلاب والطالبات ، وخير دليل على ذلك أن أبنائنا فى أسوان حققوا أعلى المجاميع والنسب فى التحصيل الدراسى ، وأيضاً فى مسابقات الأنشطة الطلابية .

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