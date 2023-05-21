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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان الأولى على الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

ابنه أسوان الطالبة
ابنه أسوان الطالبة إسراء محمد

قدم عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان  التهانى الممزوجة بآيات الفخر والتقدير لابنته الطالبة إسراء محمد سيد بمدرسة النور للمكفوفين "مرحلة إعدادية" التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "مستوى أول" للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، حيث حفظت الطالبة القرآن الكريم كاملًا بالإضافة إلى الأربعين النووية.

 

وقدم وكيل الوزارة التهنئة كذلك لتوجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية بقيادة عبد الحميد زكى الموجه العام ، وجميع القائمين على تنظيم المسابقة، والتهنئة موصولة لجميع العاملين بالتربية الخاصة وعلى رأسهم أحمد عبدالعليم مدير الإدارة.

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نموذج مشرف

وأعرب لطفى عن سعادته البالغة لحصول ابنة أسوان على هذا المركز المتميز والمشرف على مستوى الجمهورية حيث أنها نموذج مشرف يحتذى به ومثل أعلى لجميع الطلاب ، مطالباً بالمراجعة الدائمة لكتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة، ومتمنياً لها دوام النجاح والتوفيق.

 

وقدم التهنئة لأسرة الطالبة الفائزة لحرصهم على حفظ أبنتهم للقرآن الكريم وتقديمها كنموذج مشرف للمجتمع.

 

والجدير بالذكر بأن مديرية التربية والتعليم بأسوان قد شاركت فى المسابقة بأربعة طلاب، وتمكنت إسراء من الحصول على المركز الأول جمهورى.

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مراكز متقدمة

وكانت قد فازت مديرية التربية والتعليم بأسوان بمركزين متميزين على مستوى الجمهورية فى المسابقة الثقافية البحثية الكبرى للعام الدراسى 2022/2023، والتى تأتي فى ضوء دعم وتشجيع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

 

وقدم عبد الكريم لطفى، وكيل الوزارة، أجمل وأرق التهانى للطالبة ملك محمد مصطفى الضوى، بمدرسة على مبارك الإعدادية التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزها بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة "مرحلة إعدادية"، وكذلك الطالبة منة الله محمد مصطفى الضوى، بمدرسة الصداقة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزها بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة "مرحلة ثانوية".

 

وقدم التهنئة كذلك لعبد الحميد زكى، موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية "المشرف العام على المسابقة"، وجميع من ساهموا فى هذه المسابقة للوصول إلى هذا المستوى المتميز، والتهنئة موصولة كذلك للمدرستين الفائزتين وجميع العاملين بها، وأيضاً لفيصل نعيم، مدير عام التعليم العام، والدكتور محمد السانوسى، مدير عام الخدمات التربوية، ولغنية محمد على، مدير إدارة أسوان التعليمية.

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