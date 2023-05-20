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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في إنقلاب سيارة بطريق أسوان / القاهرة الصحراوي الغربي

حادث إنقلاب سيارة
حادث إنقلاب سيارة

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة ، وتحديداً عند قرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

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حوادث متفرقة 

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

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