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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان متابعا مشروعات التنمية : الإسراع بعجلة العمل واللمسات الجمالية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع المهندسين المشرفين على هذه المشروعات ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، علاوة على المهندسة نهى محمود مدير إدارة المشروعات وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

وأثناء الاجتماع إستمع محافظ أسوان لعرض عن نسب التنفيذ لعدد من المشروعات من أبرزها مشروع تطوير منطقة الطابية ، وإنشاء مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وكذلك مشروع ممشى أهل مصر لتطوير وتجميل كورنيش النيل القديم ، وأيضاً مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة ، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المدعمة من صندوق تحيا مصر ، منها إنشاء مركز تحيا مصر للغسيل الكلوى ، وتوصيل الصرف الصحى لعدد 8 قرى بنصر النوبة ، بجانب توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ضمن 14 مشروعا ، تم إنهاء 12 مشروعا منهم .

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مشروعات جارية

وجارى العمل فى مشروعين بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و 323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، كما شهد الإجتماع متابعة بعض المشروعات الأخرى.

منها تركيب وصيانة خط الحريق بالمرسى السياحى بكوم أمبو ، وأيضاً توريد وتركيب تند المحلات التجارية والبازارات بالسوق السياحى ، مع إحلال وتطوير قاعة عروس النيل ، وكذا قاعة الإجتماعات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو ، ورفع كفاءة كافتيريا الحديقة النباتية ، فضلاً عن إستكمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والجزيرة الوسطى .

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اللمسات الجمالية

وعقب إستماعه للموقف التنفيذى لهذه المشروعات أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بضرورة المتابعة الميدانية للوقوف على معدلات الإنجاز وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات الجارية سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو التى تأتى ضمن الخطة الإستثمارية أو صندوق تحيا مصر أو غير ذلك .

وأشار أشرف عطية إلى أن الجولات الميدانية للمسئولين على المشروعات المختلفة تساهم فى التعرف على نسب التنفيذ والجودة فى الأعمال الجارية ، مع رصد مختلف المشكلات والعقبات أولاً بأول والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها لتلبية المطالب الجماهيرية بمختلف قطاعات الخدمات والمرافق العامة ، وشدد أشرف عطية على الإسراع بوتيرة وعجلة العمل بكافة المشروعات الجارية ، والقيام بتنفيذ أعمال التشطيبات النهائية ، ووضع اللمسات الجمالية ، وتلافى الملاحظات التى يتم رصدها من اللجان المختلفة حتى يتسنى تسليم هذه المشروعات بالجودة العالية المطلوبة .

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