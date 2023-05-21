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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يهنئ ابنة المحافظة لفوزها بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

تهنئة من محافظ أسوان
تهنئة من محافظ أسوان للطالبة إسراء

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لأبنته الطالبة إسراء محمد سيد بمدرسة النور للمكفوفين " بالمرحلة الإعدادية " التابعة لإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "مستوى أول" للعام الدراسى 2022/2023 ، وذلك نظراً لنجاحها وتفوقها فى حفظ القرآن الكريم كاملاً ، بالإضافة إلى الأربعين النووية .

 

وأثنى اللواء أشرف عطية على جهود مسئولى إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ، وأيضاً للمشرفين القائمين على تدريب الطلاب وكافة المشاركين فى تأهيل أبناء أسوان وتجهيزهم للمنافسة فى المسابقات المختلفة ، وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى حصد العديد من المراكز المتقدمة والميداليات والكؤوس على مستوى الجمهورية ، مقدماً التهنئة أيضاً لأسرة الطالبة إسراء التى تعتبر نموذجاً مشرف يحتذى به ، ومثل أعلى لجميع الطلاب .

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 مسابقة القرآن الكريم

وأكد محافظ أسوان أن طلاب التربية الخاصة استطاعوا خلال السنوات الماضية حصد المراكز الأولى والعديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وأيضاً الكؤوس فى المسابقات المختلفة التى شاركوا فيها على مستوى الجمهورية بما يعكس مدى الإصرار والعزيمة ، وروح التحدى التى يتحلوا بها.

 

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة تنفيذ حملات طرق الأبواب تحت عنوان " بلدى أمانة " وخاصة داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم تنظيم دورة تدريبية إستهدفت عدد ٥٠ رائدة ريفية ومتطوعة وميسرة وأيضاً أئمة الأوقاف .

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وأشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات الدورة شملت التعريف برسائل حملة طرق الأبواب وأهدافها ، وكيفية نشرها ، وطرق التصدى للشائعات المغرضة بأساليب بسيطة ، بجانب عمل محاكاة للتدريب العملى على توصيل تلك الرسائل للسيدات والفتيات وربات المنازل ،  بالإضافة إلى شرح مفصل لآليات توفير التمويل المالى والحصول على القروض الميسرة للتوسع فى دعم وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر .

وأوضحت هدى مصطفى بأن فعاليات الدورة التدريبية شملت أيضاً قيام المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بإستعراض شامل للجهود المبذولة ونسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمختلف المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة " حياة كريمة " .

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