رئيس جامعة أسوان يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة أسوان لكلية العلوم، برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، وعضوية كل من الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر، نائب رئيس جامعة أسوان الأسبق، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم جامعة أسوان، والدكتور محمد صلاح الدين، الأستاذ المتفرغ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها، والدكتور أحمد رفعت، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس.

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان إنه تم إجراء المقابلات لاختيار المرشحين لعمادة كلية العلوم، وقد استمعت اللجنة إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية، والعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

لجنة اختيار

وأكد الدكتور أيمن عثمان حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات وفقًا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، حيث إن المتقدمين للعمادة كل من الدكتور أبو الحمد حسن محمد، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أشرف إمام عبد الراضي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام عبد السلام عبد الحليم، رئيس قسم علم الحيوان بالكلية، والدكتور علاء حسن نور الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقامت مستشفيات جامعة أسوان بتنفيذ أعمال القافلة الطبية المجانية الموجهة للوافدين من دولة السودان الشقيقة لمصر عبر الحدود البرية جنوب المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم ومساندة الأشقاء السودانيين، والمصريين والجنسيات المختلفة الوافدة من تداعيات الأحداث الجارية.

أنشطة جامعية

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن القافلة الطبية نظمتها الجامعة ممثلة فى كلية الطب بالمستشفى الجامعى لمدة 6 أيام، حيث نجحت واستطاعت من خلالها توقيع الكشف الطبى على 895 حالة من الوافدين من السودان بمنفذ قسطل البرى، بجانب تحويل 74 حالة إلى مستشفيات جامعة أسوان.

فى السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بأسوان، أن القافلة ضمت 5 تخصصات طبية مختلفة، وهى الجراحة العامة، والباطنة العامة، ونساء وتوليد، وجراحة عظام والأطفال، وكان الهدف منها هو تقديم الرعاية الطبية وصرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الجامعى لاستكمال الرعاية الطبية فيها.

وقال الدكتور محمد زكى الدهشوري إن أطباء الجراحة العامة وقعوا الكشف على 114 مواطنا سودانيا، و58 مواطنا مصريا، و15 حالة تحويل إلى مستشفيات جامعة أسوان.