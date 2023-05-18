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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على تفاصيل القصة الكاملة لمصرع وإصابة 10أشخاص بحادث طريق شرق العوينات جنوب أسوان

الصورالأولى لحادث
الصورالأولى لحادث تصادم سيارات بطريق شرق العوينات جنوب أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " تفاصيل القصة الكاملة لوقوع حادث تصادم 4 أشخاص مما أسفر عن مصرع وإصابة 10 أشخاص بطريق شرق العوينات جنوب أسوان

حيث نعرض ما قام بروايته عدد من شهود العيان حول تفاصيل وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بطريق شرق العوينات جنوب أسوان مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 أشخاص آخرين. 

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شهود العيان 

فقد أشار عدد من شهود العيان إلى أن الحادث الذى وقع بطريق شرق العوينات جنوب أسوان جاء نتيجة إختلال عجلة القيادة فى يد السائقين، مما أدى إلى تصادم 4 سيارات دفعة واحدة، بينهم سيارتى نقل ثقيل، وسيارتين أخرتين ربع نقل مما أسفر إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 أشخاص آخرين. 

وعلى الفور قام العديد من السائقين الذين تصادف مرورهم على الطريق أثناء وقوع الحادث بالتعامل مع الحادث ، وإستدعاء سيارات الإسعاف، التى وصلت على الفور، وتم نقل المصابين بمعاونة السائقين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة العمومية لإتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وكان قد شهد طريق شرق العوينات جنوب أسوان وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بينهم سيارتى نقل ثقيل، وسيارتين أخرتين ربع نقل مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 أشخاص آخرين. 

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مصابين ووفيات

وقد ضمت قائمة المصابين كل من شريف أحمد جلال 23 سنة، والذى أصيب بكدمات بالظهر وجرح بالرأس، وجمال ماهر أحمد 15 سنة، والذى أصيب بجرح سطحي بالرأس، وخلف حامد خلف 24 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وماجد نادر جرجس 15 سنة، ومحمد رجب محمد 34 سنة، وإصابته جرح بالرأس وكدمات بالظهر، ومقلد رمضان مقلد، عمره 20 سنة، وإصابته جرح بالرأس، ومحمد حسن حسين 15 سنة، وإصابته شبه كسر بالضلوع.

بينما شملت قائمة أسماء المتوفين 3 أشخاص وهم عبد الباسط سلامه ضوي، وعبد الوهاب أحمد عبد الوهاب، ونور محمد عليوة، وجميعهم من محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ونقل المتوفين إلى المشرحة، وذلك للانتهاء من تصريح الدفن. 

الصور الأولى لحادث تصادم سيارات بطريق شرق العوينات جنوب أسوان 
الصور الأولى لحادث تصادم سيارات بطريق شرق العوينات جنوب أسوان 
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